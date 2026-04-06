Το Artemis II πλησιάζει στη «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης - Τι ώρα θα δείτε τη μεγάλη προσέγγιση

Το τετραμελές πλήρωμα της αποστολής Artemis II εισήλθε στη λεγόμενη «σφαίρα επιρροής» της Σελήνης, όπου η βαρυτική της έλξη υπερισχύει έναντι της Γης.

Η μετάβαση σημειώθηκε στις τέσσερις ημέρες, έξι ώρες και δύο λεπτά από την έναρξη της αποστολής, όταν το διαστημόπλοιο βρισκόταν περίπου 62.800 χλμ. από τη Σελήνη και 373.400 χλμ. από τη Γη. Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο θα είναι η πτήση πάνω από τη «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης αργότερα τη Δευτέρα, μια διαδρομή που θα φέρει τους αστροναύτες βαθύτερα στο διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο μέχρι σήμερα.

Ο άνθρωπος πλησιάζει ξανά τη Σελήνη 50 χρόνια μετά

«Είμαστε όλοι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι για το αύριο», δήλωσε την Κυριακή η Λόρι Γκλέιζ, αναπληρώτρια διοικήτρια του Τομέα Ανάπτυξης Συστημάτων Εξερεύνησης της NASA. «Η ομάδα επιχειρήσεων πτήσης και η επιστημονική ομάδα είναι έτοιμες για την πρώτη σεληνιακή προσέγγιση μετά από περισσότερο από 50 χρόνια».

Το πλήρωμα είναι το πρώτο που κατευθύνεται ξανά προς τη Σελήνη έπειτα από μισό αιώνα, συνεχίζοντας από το σημείο που σταμάτησε το πρόγραμμα Apollo το 1972.

Οι αποστολές Apollo τη δεκαετία του ’60 και του ’70 έφταναν σε απόσταση περίπου 70 μιλίων από την επιφάνεια της Σελήνης, ενώ το Artemis II θα προσεγγίσει λίγο πάνω από 4.000 μίλια, επιτρέποντας στους αστροναύτες να δουν ολόκληρη τη σφαιρική επιφάνεια, ακόμη και περιοχές κοντά στους δύο πόλους.

Κατά τη διάρκεια της προσέγγισης, που θα διαρκέσει περίπου έξι ώρες, οι αστροναύτες θα παρατηρήσουν το ουράνιο σώμα με γυμνό μάτι αλλά και με κάμερες που διαθέτουν. Το ταξίδι υπόσχεται εικόνες από τη «σκοτεινή» και πιο μακρινή πλευρά της Σελήνης, σημεία που ήταν πολύ σκοτεινά ή δύσκολο να αποτυπωθούν για τους 24 αστροναύτες των Apollo που προηγήθηκαν, αναφέρει ο Guardian.

Τα 40 λεπτά «σιωπής»

Όταν το Orion περάσει πίσω από τη Σελήνη, η αποστολή θα εισέλθει σε μια προγραμματισμένη σιωπή επικοινωνιών περίπου 40 λεπτών, καθώς η Σελήνη θα μπλοκάρει τα ραδιοκύματα που χρειάζεται το Deep Space Network για σύνδεση με την κάψουλα.

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε πάντα ακριβώς τι θα δουν», είπε η Κέλσι Γιανγκ, επικεφαλής επιστήμονας της Artemis II, σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Εάν όλα κυλήσουν ομαλά, καθώς το Orion θα κάνει τη στροφή γύρω από το φεγγάρι, οι αστροναύτες - οι Αμερικανοί Κριστίνα Κόχ, Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν - ενδέχεται να καταρρίψουν το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης από τη Γη που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος.

Οι εντυπωσιακές πρώτες εικόνες της Σελήνης

Οι αστροναύτες έχουν ήδη δει εικόνες της σεληνιακής επιφάνειας που κανένα ανθρώπινο μάτι δεν είχε αντικρίσει μέχρι σήμερα. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία δημοσίευσε φωτογραφία που τράβηξε το πλήρωμα, δείχνοντας τη μακρινή Σελήνη με εμφανή την περιοχή Orientale - συχνά αποκαλούμενη το «Γκραν Κάνιον» της Σελήνης.

«Είναι η πρώτη φορά που ολόκληρη η λεκάνη είναι ορατή από ανθρώπινα μάτια», ανακοίνωσε η NASA. Ο τεράστιος κρατήρας, που θυμίζει στόχο, έχει φωτογραφηθεί και στο παρελθόν από τροχιακές κάμερες.

Ξυπνώντας για την πέμπτη ημέρα της δεκαήμερης αποστολής, το Orion βρισκόταν σχεδόν 346.000 χλμ. μακριά από τη Γη και 104.607 χλμ. από τη Σελήνη, σύμφωνα με το διαδικτυακό ταμπλό της NASA.

Τον επίσημο πρωινό χαιρετισμό έδωσε ο πρώην αστροναύτης Τσάρλι Ντιουκ, που περπάτησε στη Σελήνη το 1972 με την αποστολή Apollo 16. «Κάτω από εσάς, στη Σελήνη, βρίσκεται μια φωτογραφία της οικογένειάς μου. Εύχομαι να σας θυμίζει ότι στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, σας στηρίζουμε. Ευχαριστώ εσάς και όλη την ομάδα στο έδαφος που χτίζετε πάνω στην κληρονομιά του Apollo με το Artemis», είπε ο 90χρονος.

Το πιο μακρινό ταξίδι που έχει κάνει ο άνθρωπος

Η NASA ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα ολοκλήρωσε επίδειξη χειροκίνητης πλοήγησης και επανεξέτασε το σχέδιο πτήσης για τη σεληνιακή προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών της επιφάνειας που πρέπει να αναλύσουν και να φωτογραφίσουν κατά την τροχιά τους.

Παράλληλα, «εστιάζουμε πολύ στο οικοσύστημα, στο σύστημα υποστήριξης ζωής του σκάφους», είπε ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο CNN. «Είναι η πρώτη φορά που αστροναύτες πετούν με αυτό το διαστημόπλοιο. Αυτά είναι τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν περισσότερο».

Την πέμπτη ημέρα, το πλήρωμα δοκίμαζε τις «στολές επιβίωσης», τις έντονα πορτοκαλί στολές που φορούν κατά την εκτόξευση και την επανείσοδο, αλλά και σε έκτακτες ανάγκες, όπως αποσυμπίεση καμπίνας.

Παρότι οι τέσσερις αστροναύτες δεν θα προσεδαφιστούν στη Σελήνη, αναμένεται να σπάσουν το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης από τη Γη κατά τη διέλευσή τους γύρω από αυτήν.

Τις επόμενες ώρες, «καθώς θα βρεθούν στη μακρινή πλευρά της Σελήνης, θα ξεπεράσουν αυτό το ρεκόρ και θα μάθουμε πάρα πολλά για το διαστημόπλοιο», πρόσθεσε ο Άιζακμαν.

Οι πληροφορίες αυτές θα είναι «καθοριστικές για την προετοιμασία των επόμενων αποστολών, όπως το Artemis III το 2027 και φυσικά την ίδια τη σεληνιακή προσεδάφιση της Artemis IV το 2028».

Το πρόγραμμα παρατήρησης της Σελήνης

Η επικεφαλής επιστημονική αξιωματούχος της NASA, Κέλσι Γιανγκ, παρουσίασε το λεπτομερές πρόγραμμα της εντυπωσιακής διέλευσης του Orion από τη Σελήνη, εξηγώντας ότι το πλήρωμα έχει μπροστά του μια ιδιαίτερα απαιτητική σειρά επιστημονικών εργασιών.

Οι σεληνιακές παρατηρήσεις θα ξεκινήσουν περίπου στις 21:45 ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα, με τους αστροναύτες να διαθέτουν περίπου πέντε ώρες για να μελετήσουν τη φωτισμένη επιφάνεια της Σελήνης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η παρατήρηση των σημείων προσεδάφισης των αποστολών Apollo 12 και Apollo 14.

Καθ' όλη τη διάρκεια των παρατηρήσεων, το πλήρωμα θα ακολουθεί το προσεκτικά διαμορφωμένο «πλάνο στόχευσης», το οποίο βασίζεται στους βασικούς επιστημονικούς στόχους της αποστολής και επιτρέπει την ακριβή καταγραφή των μεταβολών στη σεληνιακή επιφάνεια.

Στις 01:45 τα ξημερώματα της Τρίτης, αναμένεται η απώλεια σήματος, καθώς η Γη θα βρεθεί εκτός οπτικού πεδίου του Orion. Παρότι οι επικοινωνίες θα διακοπούν, το πλήρωμα θα συνεχίσει κανονικά τις επιστημονικές παρατηρήσεις, ενώ λίγο αργότερα το διαστημόπλοιο θα φτάσει στο πιο απομακρυσμένο σημείο του από τη Γη.

Στις 03:45 ώρα Ελλάδας, οι αστροναύτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια εντυπωσιακή έκλειψη από μοναδική σκοπιά, καθώς ο Ήλιος θα κρύβεται πίσω από τη Σελήνη.

Οι παρατηρήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν περίπου στις 04:20 ώρα Ελλάδας.