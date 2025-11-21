Το άσπρο μαύρο κάνει η Τουρκία: Η τουρκική Ακτοφυλακή καταγγέλλει πυρά κατά αλιευτικού στο Αγαθονήσι

Επεισόδιο σημειώθηκε στα ανοικτά του Αγαθονησίου, με την Τουρκική Ακτοφυλακή να υποστηρίζει ότι ελληνικά σκάφη άνοιξαν πυρ εναντίον τουρκικού αλιευτικού, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σκηνικό έντασης επικράτησε το ανατολικό Αιγαίο μετά από περιστατικό με τουρκικά αλιευτικά και την ελληνική ακτοφυλακή έλαβε χώρα το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Τουρκικής Ακτοφυλακής, δύο τουρκικά αλιευτικά που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή «παρενοχλήθηκαν» από σκάφη του ελληνικού Λιμενικού, ενώ ένα εξ αυτών φέρεται να δέχθηκε πυρά.

Η τουρκική πλευρά αναφέρει πως το επεισόδιο σημειώθηκε στις 21:40, οπότε και εστάλησαν εσπευσμένα τα περιπολικά σκάφη TCSG-909 και TCSG-21 προς το σημείο.

Μετά τη συνοδεία των αλιευτικών στο λιμάνι Didim Taşburun, πραγματοποιήθηκε τεχνικός έλεγχος κατά τον οποίο σύμφωνα πάντα με την τουρκική ανακοίνωση εντοπίστηκαν τέσσερις οπές από βολίδες στο ραντάρ πλοήγησης του αλιευτικού Hasip Reis-3.

Οι τουρκικές αρχές γνωστοποίησαν ότι έχει ήδη ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για να διαπιστωθεί το εύρος του περιστατικού, ενώ στος τέλος της ανακοίνωσης τονίζουν πως η Ακτοφυλακή «προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Γαλάζια πατρίδα , 24 ώρες το 24ωρο».

Η ελληνική πλευρά από την άλλη υποστηρίζει ότι έγιναν προειδοποιητικές βολές στον αέρα, αφότου τουρκικό σκάφος πλησίασε επικίνδυνα περιπολικό του Λιμενικού, θέτοντας σε κίνδυνο το πλήρωμα.