Το «αστειάκι» του Τραμπ με το Περλ Χάρμπορ και η αμηχανία της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού - Βίντεο

Το γύρο του διαδικτύου έκανε μία εξαιρετικά αμήχανη στιγμή στη συνάντηση μεταξύ της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι και του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο χθες Πέμπτη (19/3), με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιδεικνύει για άλλη μια φορά το όχι και τόσο εύστοχο χιούμορ του.

Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων επικεντρώθηκαν, όπως είναι φυσικό, στο ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ένας Ιάπωνας δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο γιατί οι ΗΠΑ δεν ενημέρωσαν συμμαχικές χώρες όπως η Ιαπωνία, προτού πραγματοποιήσουν την επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Απαντώντας, ο Τραμπ τόνισε ότι αυτό έγινε για να διατηρηθεί το στοιχείο του αιφνιδιασμού και πρόσθεσε: «Ποιοι ξέρουν καλύτερα για αυτό; Γιατί δεν μου είπατε τίποτα για το Περλ Χάρμπορ; Πιστεύετε στον αιφνιδιασμό πολύ περισσότερο από εμένα».

Ο Τραμπ προφανώς αναφερόταν στην αιφνιδιαστική επίθεση της Ιαπωνίας στον αμερικανικό στόλο του Ειρηνικού στο Περλ Χάρμπορ της Χαβάης το 1941, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 2.400 άτομα και σηματοδότησε την είσοδο των ΗΠΑ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε πρώτη φάση με αντίπαλο την Ιαπωνία -η οποία τότε ήταν σύμμαχος του γερμανικού άξονα.

Η Τακαΐτσι δεν φάνηκε να γελάει ιδιαίτερα με το «αστείο» του Τραμπ για το Περλ Χάρμπορ και η κάμερα την έδειξε να παίρνει μια βαθιά ανάσα και να ακουμπάει στη θέση της με μια ανήσυχη έκφραση. Η συζήτηση βέβαια συνεχίστηκε κανονικά.

Φωτό: Reuters

Όπως ήταν λογικό, το αμήχανο στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral και αναπαράχθηκε μαζικά στα social media.

«Μόνο ο Τραμπ μπορεί να φέρει ειρήνη στον κόσμο»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τη Γιαπωνέζα πρωθυπουργό, ο Τραμπ επαίνεσε την Ιαπωνία για την «ενίσχυσή» της στις προσπάθειες για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, «σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ».

Από την πλευρά της, η Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι η Ιαπωνία είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην ειρήνη και την σταθερότητα, ενώ τόνισε: «Μόνο ο Τραμπ μπορεί να φέρει ειρήνη στον κόσμο».