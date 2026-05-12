Το αθέατο αλλά εντυπωσιακό ναυάγιο της Ελευσίνας - Ποια είναι η «Αρσινόη»

Ένα εντυπωσιακό αλλά μέχρι σήμερα σχεδόν άγνωστο ναυάγιο, το βυθισμένο πλοίο ARSINOI / Αρσινόη, αναδεικνύεται σε νέο σημείο ενδιαφέροντος στον Κόλπος της Ελευσίνας, μέσα από εντυπωσιακά πλάνα drone που δημοσιεύτηκαν από το UpStories.

Σε αντίθεση με το πολύ πιο γνωστό ναυάγιο του Mediterranean Sky, η «Αρσινόη» παραμένει σχεδόν αθέατη – και μάλιστα σε απόσταση μόλις περίπου 500 μέτρων από την ακτή. Το πλοίο, που στο παρελθόν ανήκε στη SAOS Ferries, είχε δεθεί σε εγκαταλελειμμένη πλωτή εξέδρα επισκευών πριν τελικά βυθιστεί στα νερά του κόλπου.

Τα εναέρια πλάνα αποκαλύπτουν μια εικόνα που συναρπάζει αλλά και ανησυχεί: το ναυάγιο στέκεται βυθισμένο, περιτριγυρισμένο από άλλα εγκαταλελειμμένα πλοία και υπολείμματα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που φανερώνει την εγκατάλειψη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Το βίντεο καταγράφει από ψηλά ένα ναυάγιο που παραμένει σχεδόν άγνωστο στο ευρύ κοινό, αναδεικνύοντας παράλληλα ένα μεγαλύτερο ζήτημα: την ανάγκη προστασίας και αποκατάστασης του Κόλπου της Ελευσίνας.