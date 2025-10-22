Το «αθώο» συστατικό των fast food που μας σκοτώνει «αθόρυβα» – Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες

Τα φυτικά έλαια, όπως το ηλιέλαιο, το σογιέλαιο και το έλαιο κανόλα, χρησιμοποιούνται ευρέως στα fast food, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει κακή φήμη. Πολλοί στα κοινωνικά δίκτυα τα θεωρούν υπεύθυνα για φλεγμονές, αύξηση βάρους ή κόπωση, παρουσιάζοντάς τα σχεδόν σαν «τοξικά».

Η επιστημονική κοινότητα, όμως, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Σύμφωνα με έρευνα που επικαλείται η New York Post, τα φυτικά έλαια περιέχουν πολυακόρεστα λιπαρά, τα οποία —όταν καταναλώνονται με μέτρο— μπορούν να ωφελήσουν την καρδιά και να μειώσουν την κακή χοληστερόλη. Το πρόβλημα δεν είναι το λάδι αυτό καθαυτό, αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιείται.

Στα fast food, το ίδιο λάδι συχνά ξαναζεσταίνεται πολλές φορές, κάτι που το κάνει να αλλοιώνεται και να δημιουργεί ουσίες βλαβερές για τον οργανισμό. Παράλληλα, τα φαγητά αυτά είναι συχνά γεμάτα αλάτι, τρανς λιπαρά και ζάχαρη, στοιχεία που επιβαρύνουν τον οργανισμό πολύ περισσότερο από τα ίδια τα φυτικά έλαια,

Όπως εξηγεί ο γιατρός Ζακ Τέρνερ, που συμμετείχε στη μελέτη τα φυτικά έλαια δεν είναι «δηλητήριο». Το μυστικό είναι να επιλέγουμε καλά λάδια, να τα χρησιμοποιούμε σωστά και να τα καταναλώνουμε με μέτρο.

Η τάση να δαιμονοποιούμε τα φυτικά έλαια δημιουργεί τελικά περισσότερη παραπληροφόρηση. Όπως δείχνουν οι έρευνες, η επίδρασή τους στην υγεία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες — και όχι από απλούς ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.