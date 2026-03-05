Το αυτογκόλ της χρονιάς στη Βουλγαρία: Τερματοφύλακας «χάρισε» viral φάση στη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ

Στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, η Λοκομοτίβ Πλόβντιβ επικράτησε 3-1 της Ντομπρούζντα, αλλά το παιχνίδι ξεχώρισε για ένα μοναδικό αυτογκόλ στο 82ο λεπτό. Ο αμυντικός Μπιντουνγκά, που είχε ήδη σκοράρει, γύρισε την μπάλα προς τον τερματοφύλακα Λιουμπένοφ με κεφαλιά. Αντί να μπλοκάρει εύκολα, ο γκολκίπερ προσπάθησε να κοντρολάρει με το πόδι, αλλά η μπάλα έσκασε απρόσμενα και κατέληξε στα δίχτυα του. Παρά την ψυχρολουσία, η Λοκομοτίβ βρήκε γρήγορα τρίτο τέρμα, εξασφαλίζοντας τη νίκη, ενώ η φάση έκανε τον γύρο του διαδικτύου ως ένα από τα πιο κωμικά bloopers της σεζόν.

Δείτε την άτυχη στιγμή