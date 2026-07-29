Είναι το αβοκάντο η «μαγική λύση» για το σπλαχνικό λίπος; Τι δείχνει μελέτη

Το αβοκάντο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο δημοφιλή τρόφιμα στον κόσμο της υγιεινής διατροφής. Πλούσιο σε καλά λιπαρά, φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά, έχει συνδεθεί με καλύτερη ποιότητα διατροφής και χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων προβλημάτων υγείας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν ήταν ξεκάθαρο αν οι άνθρωποι που τρώνε περισσότερο αβοκάντο είναι πραγματικά πιο υγιείς εξαιτίας του ίδιου του τροφίμου ή επειδή γενικά ακολουθούν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Μια μεγάλη κλινική μελέτη, γνωστή ως Habitual Diet and Avocado Trial (HAT), προσπάθησε να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο στόχος των ερευνητών ήταν να εξετάσουν αν η κατανάλωση ενός αβοκάντο την ημέρα για έξι μήνες μπορεί να επηρεάσει το σπλαχνικό λίπος, δηλαδή το λίπος που συσσωρεύεται βαθιά στην κοιλιά γύρω από τα εσωτερικά όργανα και θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την υγεία.

Γιατί το λίπος γύρω από τα όργανα αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο

Το αυξημένο σπλαχνικό λίπος δεν αποτελεί απλώς θέμα εμφάνισης. Συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση και χρόνια φλεγμονή. Για αυτό οι επιστήμονες αναζητούν απλές αλλαγές στη διατροφή που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωσή του.

Προηγούμενες παρατηρητικές μελέτες είχαν δείξει ότι όσοι καταναλώνουν συχνότερα αβοκάντο τείνουν να έχουν χαμηλότερο βάρος και μικρότερη περίμετρο μέσης σε σχέση με όσους δεν το τρώνε. Σε μία ανάλυση δεδομένων από χιλιάδες Αμερικανούς, οι καταναλωτές αβοκάντο ζύγιζαν κατά μέσο όρο λιγότερο και είχαν μικρότερη περίμετρο μέσης. Ωστόσο, τέτοιες μελέτες δεν μπορούν να αποδείξουν ότι το αβοκάντο είναι η αιτία των διαφορών, καθώς όσοι το επιλέγουν μπορεί συνολικά να έχουν καλύτερες διατροφικές συνήθειες.

Πώς οργανώθηκε η μεγαλύτερη η δοκιμή για το αβοκάντο

Η μελέτη HAT σχεδιάστηκε ακριβώς για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Οι ερευνητές δημιούργησαν μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, όπου οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα συνέχισε τη συνηθισμένη της διατροφή και έπρεπε να περιορίσει την κατανάλωση αβοκάντο σε έως δύο τον μήνα. Η δεύτερη ομάδα έλαβε δωρεάν αβοκάντο και κλήθηκε να καταναλώνει ένα κάθε ημέρα για έξι μήνες, χωρίς άλλες αλλαγές στη διατροφή ή στον τρόπο ζωής της.

Στη μελέτη συμμετείχαν 1.008 ενήλικες από τέσσερα διαφορετικά ερευνητικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι είχαν αυξημένη περίμετρο μέσης, γεγονός που σήμαινε ότι αντιμετώπιζαν μεγαλύτερο κίνδυνο συσσώρευσης κοιλιακού λίπους. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν περίπου 50 έτη, ενώ περίπου επτά στους δέκα ήταν γυναίκες.

Για να μετρήσουν την επίδραση του αβοκάντο, οι επιστήμονες δεν βασίστηκαν μόνο στο βάρος ή στον δείκτη μάζας σώματος. Χρησιμοποίησαν μαγνητικές τομογραφίες για να υπολογίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την ποσότητα του λίπους μέσα στην κοιλιά και στο ήπαρ. Παράλληλα, μέτρησαν την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερόλης, το σάκχαρο, την ινσουλίνη και άλλους δείκτες που σχετίζονται με την καρδιαγγειακή υγεία. Οι ερευνητές παρακολουθούσαν επίσης πόσο πιστά ακολουθούσαν οι συμμετέχοντες τις οδηγίες μέσω διατροφικών καταγραφών και τακτικών επισκέψεων. Παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, περισσότερο από το 90% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε τη βασική διαδικασία παρακολούθησης, γεγονός που ενίσχυσε την αξιοπιστία της μελέτης.

Το ενδιαφέρον για την έρευνα ήταν τόσο μεγάλο ώστε η ανακοίνωση για τη συμμετοχή στη δοκιμή προκάλεσε διεθνή δημοσιότητα, καθώς πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν από την ιδέα ότι θα μπορούσαν να «τρώνε αβοκάντο για την επιστήμη». Αυτό όμως δημιούργησε και προκλήσεις, καθώς αρκετοί υποψήφιοι δεν πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής.

Οι επιστήμονες είχαν ήδη ορισμένες ενδείξεις για το πώς μπορεί να δρα το αβοκάντο. Το συγκεκριμένο τρόφιμο είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά και φυτικές ίνες, συστατικά που μπορούν να αυξήσουν το αίσθημα κορεσμού και να βοηθήσουν στον καλύτερο έλεγχο της πρόσληψης τροφής. Σε μικρότερες μελέτες, όσοι έτρωγαν αβοκάντο ανέφεραν ότι ένιωθαν πιο χορτάτοι και είχαν μικρότερη επιθυμία για φαγητό τις επόμενες ώρες.

Οι ερευνητές αναζητούν απαντήσεις πέρα από τη ζυγαριά

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές τονίζουν ότι το αβοκάντο δεν αποτελεί «μαγική λύση» για την απώλεια λίπους. Η μελέτη εξετάζει ένα συγκεκριμένο διατροφικό στοιχείο μέσα σε έναν συνολικό τρόπο ζωής και όχι ένα μεμονωμένο τρόφιμο που μπορεί να εξαλείψει τις συνέπειες της κακής διατροφής ή της έλλειψης άσκησης.

Τα τελικά αποτελέσματα της δοκιμής αναμένεται να δείξουν αν η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε μείωση του σπλαχνικού λίπους και σε βελτίωση δεικτών που σχετίζονται με την καρδιά και τον μεταβολισμό. Αν επιβεβαιωθούν οι αρχικές ενδείξεις, μια τόσο απλή αλλαγή στη διατροφή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εύκολο εργαλείο για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Μέχρι τότε, το αβοκάντο παραμένει ένα θρεπτικό τρόφιμο που μπορεί να ενταχθεί σε μια ισορροπημένη διατροφή, αλλά η επιστημονική απάντηση για το αν ένα την ημέρα μπορεί πραγματικά να αλλάξει το λίπος της κοιλιάς βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.