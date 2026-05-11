Το... αυτογκόλ της σεζόν στο Ρίο Άβε - Σπόρτινγκ: Πρωταγωνιστής ο Μάνσα υπό το βλέμμα του Μαρινάκη

Ένα απίθανο στιγμιότυπο με... ελληνικό άρωμα έλαβε χώρα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, με πρωταγωνιστή τον Γκουστάβο Μάνσα. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός, που αγωνίζεται ως δανεικός στην Ρίο Άβε από τον Ολυμπιακό, μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή (μαζί με τον τερματοφύλακα του) σε μια ανύποπτη φάση.

Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου υποδέχτηκε στην έδρα της την Σπόρτινγκ και με το σκορ στο 1-1, ο Μάνσα έμελλε να γράψει το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ, για χάρη όμως των αντιπάλων! Συγκεκριμένα, στο 42ο λεπτό ο νεαρός στόπερ έκανε μια πάσα προς τα πίσω για τον τερματοφύλακα του, Σεζάρι Μίστα. Ο πορτίερε της Ρίο Άβε δεν περίμενε την πάσα, έχασε τον βηματισμό του και παρά την υπερπροσπάθεια δεν κατάφερε να αποτρέψει το αυτογκόλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εξέδρες του γηπέδου βρίσκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδιοκτήτης -εκτός του Ολυμπιακού- της Ρίο Άβε. Μαζί του βρίσκεται και ο Τζον Τέξτορ, ιδιοκτήτης μεταξύ άλλων της Λυών και της Μποταφόγκο.

Enquanto isso, John Textor está em Portugal para assistir o jogo do Rio Ave.



O norte-americano está com Evangelos Marinakis.



Δείτε το επικό αυτογκόλ