Το «backstage» του Ολυμπιακός-Μύκονος: Ο χαλβάς, ο Έβανς και η κυρία Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός επικράτησε απέναντι στη Μύκονο με άνεση (109-83) και σπουδαίους Νετζήπογλου (27 ποντοι, 4 ασίστ), Νιλικίνα (19 πόντοι) και πλέον η προσοχή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στρέφεται στο κρίσιμο παιχνίδι της Euroleague με την Ρεάλ Μαδρίτης.



Ωστόσο, μεγάλο ενδιαφέρον είχαν και όσα είδαμε... behind the scenes, με ένα τρομερό πανό για τον Φουρνιέ, την κυρία Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ, αλλά και την έκπληξη του Έβανς.

Η εμφάνιση του Έβανς μετά τον τραυματισμό του

Την πιο γλυκιά και αναπάντεχη έκπληξη επιφύλασσε ο Κίναν Έβανς στους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό πριν από το παιχνίδι κόντρα στη Μύκονο για την GBL (13:00). Ο μεγάλος άτυχος της φετινής χρονιάς στον Ολυμπιακό επέστεψε από την Αμερική όπου έκανε την αποθεραπεία του μετά από την ρήξη αχιλλείου που είχε υποστεί νωρίτερα μες στη σεζόν και... «μπούκαρε» στα ερυθρόλευκα αποδυτήρια αφήνοντας έκπληκτους τους πάντες.

«Εισέβαλε» στο μίτινγκ της ομάδας πριν την αναμέτρηση με την Μύκονο, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα το προπονητικό επιτελείο και τους συμπαίκτες του! 💥👏🏽… pic.twitter.com/tlWs5khpgE — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 5, 2026

Οι συμπαίκτες του «έπεσαν» αμέσως πάνω του, τον αγκάλιασαν, με το χαμόγελο να είναι ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους. Άλλωστε ο Έβανς είναι από τα αγαπημένα παιδιά των αποδυτηρίων, με την ατυχία του (και φέτος) να σοκάρει άπαντες στο Λιμάνι. Εμφανώς χαρούμενος βλέποντας τον παίκτη του και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Η παρουσία της συζύγου του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ

Eurokinissi

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά απ' τη δημοσιότητα και κυρίως, έξω από τα γήπεδα στα οποία δίνει τους αγώνες του ο Ολυμπιακός.

Παρόλα αυτά, η σύζυγός του Αθηνά, έκανε την εμφάνισή της μετά από πάρα πολύ καιρό και ο φακός της «έπιασε» μονομιάς. Ο τεχνικός και η αρχιτεκτόνισσα, δεν μιλούν για την προσωπική τους ζωή. Διατηρούν την ηρεμία στο σπίτι και την καθημερινότητά τους.

Το επικό πανό με... χαλβά για τον Φουρνιέ

INTIME

Από αλμυρά, του αρέσει ο γύρος. Ο χαλβάς όμως είναι που έχει κλέψει την καρδιά του Φουρνιέ πριν από κάθε άλλο έδεσμα. Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων», συγκρατούν τα όσα γράφει ο Γάλλος στην πλατφόρμα «Χ». Μάλιστα, ένας από αυτούς, αποφάσισε να τον φιλέψει και του το ανακοίνωσε έμμεσα, με ένα πανό, πριν το ματς της ομάδας με τη Μύκονο στο ΣΕΦ (5/4, 13.00).

«Φουρνιέ, έχω διανύσει 320 χιλιόμετρα, έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία. Και θα σου δώσω χαλβά με φράουλα της πεθεράς μου!», έγραφε το μήνυμα του οπαδού που έκανε ολόκληρο ταξίδι για να συναντήσει τον Γάλλο διεθνή.