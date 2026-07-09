Το casus belli χάλασε τη «γιορτή» Ερντογάν στο ΝΑΤΟ - Πώς αποτιμά η Αθήνα το διήμερο στην Άγκυρα

Την εικόνα μιας χώρας, που εκπληρώνει και με το παραπάνω τις δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ , ιδίως σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες, αλλά και που πρωτοστατεί στη συζήτηση περί δίκαιου επιμερισμού των βαρών εντός της Συμμαχίας προέβαλ τις τελευταίες ώρες στη Σύνοδο Κορυφής του Βορειοατλαντικού Συμφώνου στην Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Για να διαφυλαχθεί η ενότητα του ΝΑΤΟ ήταν απολύτως απαραίτητο οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος, αυτό σημαίνει να δαπανούν περισσότερα για να επέλθει ισορροπία μεταξύ ΗΠΑ και των υπολοίπων. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα είναι αναντίρρητα επιτακτική», τόνισε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή συνέντευξη τύπου μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου. Ούτως ή άλλως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισημάνει εγκαίρως και εν πολλοίς σε ανύποπτο χρονικό διάστημα την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του αμυντικού πυλώνα της ΕΕ, σε μία περίοδο, μάλιστα, που οι ΗΠΑ δεν κρύβουν την πρόθεση τους να αποσύρουν τμήμα των στρατιωτικών τους δυνάμεων από τη Γηραιά Ήπειρο με την επισήμανση, πάντως, ότι αυτός ο πυλώνας θα λειτουργεί συμπληρωματικά και ουδόλως αντιπαραθετικά με το ΝΑΤΟ.

Μάλιστα και στον απόηχο της νέας επίθεσης του Αμερικανού προέδρου προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο πρωθυπουργός ερωτηθείς σχετικώς εκτίμησε ότι το ΝΑΤΟ μπαίνει σε μία νέα εποχή και πως κατά τον ίδιο δεν υπάρχει πιθανότητα να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη Βορειοατλαντική Συμμαχία

Χαμηλοί τόνοι στην Αθήνα για casus belli και τα F–35

Την ίδια ώρα, πάντως, στην Αθήνα δεν εντοπίζουν ενδείξεις επιδείνωσης των Ελληνοτουρκικών σχέσεων πίσω από τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου για το casus belli και τα F – 35, μολονότι στην κυβέρνηση δεν παραγνωρίζουν τις αντικειμενικές δυσκολίες στις διμερείς σχέσεις, ούτε και την επιπρόσθετη πίεση, που μπορεί να ασκηθεί στην Αθήνα στο φόντο της τάσης επαναπροσέγγισης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο casus belli. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συνάδει ούτε με τη Διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω», διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έθεσε για δεύτερη φορά την απειλή του casus belli επί τουρκικού εδάφους και μάλιστα αυτή τη φορά ενώπιον των 31ενός ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας.

Πάντως, οι σχετικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου ότι «σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι ( το casus belli ) , ας μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά» προκάλεσε αν μη τι άλλο αίσθηση και πιθανόν να προδίδει αμηχανία και εκνευρισμό, καθώς είναι σαφές ότι οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού επισκίασαν τη «γιορτή», που είχε επιμελώς οργανώσει η Άγκυρα.

Επιπροσθέτως ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια ως προς την πώληση των αμερικανικών μαχητικών 5ης γενιάς προς την Τουρκία και τόνισε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών της Συμμαχίας.

Επ' αυτού η ενόχληση του κ. Ερντογάν ήταν έκδηλη καθώς υποστήριξε πως οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τα F – 35 ήταν λάθος υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε η Τουρκία ασχολήθηκε με το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδος. Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ακόμη και εάν δεν επιλυθεί η μία και μόνη διμερής διαφορά, ήτοι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών οι δύο χώρες θα πρέπει να διατηρούν λειτουργικές τις σχέσεις τους χωρίς να αυξάνει η ένταση είτε σε ρητορικό επίπεδο, είτε επί του πεδίου.