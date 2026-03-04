Το Charlie Hebdo «ξαναχτυπά» με σκίτσο για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

Με ένα τουρμπάνι γύρω πάνω σε μια τουαλέτα, δυο μάτια να βγαίνουν από τη λεκάνη αποφάσισε να σχολιάσει τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ η γαλλική σατιρική εφημερίδα Charlie Hebdo.

Στο νέο τεύχος που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 4 Μαρτίου, o σκιτσογράφος Riss σχεδίασε το συμβολικό εξώφυλλο επιχειρώντας μια αιχμηρή «νεκρολογία» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Σε ένα μαύρο φόντο αναγράφονται οι χρονολογίες 1939 - 2026, υπογραμμίζοντας το τέλος μιας μακράς και αμφιλεγόμενης πολιτικής διαδρομής. Δίπλα στη λεκάνη διακρίνονται συντρίμμια ενισχύοντας τον συμβολισμό περί κατάρρευσης.

Ali Khamenei 1939-2026



👉 Dossier Municipales à Lyon : Lyon, zone tiède

👉 Khamenei : il nous manque déjà !

👉 Complotisme : les pyramides, aimants à zinzins



En vente mercredi ! pic.twitter.com/v7vsE9EDdV — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) March 3, 2026

Η γελοιογραφία παραπέμπει ευθέως στο τέλος εποχής του αυταρχικού καθεστώτος που είχε εγκαθιδρύσει εδώ και 36 χρόνια ο Χαμενεΐ στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Χαμενεΐ είχε και στο παρελθόν αποτελέσει αφορμή για σάτιρα με τις γελοιογραφίες της εφημερίδας να προκαλούν την οργή του Ιράν.

Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο δεν δίστασε να φτιάξει ένα γκάλοπ στο οποίο καλούσε τους αναγνώστες του να ψηφίσουν την πιθανότερη ημερομηνία θανάτου του ηγέτη του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλί Χαμενεΐ πέθανε έπειτα από σφοδρό βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της προεδρικής κατοικίας στην Τεχεράνη. Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο συγκρότημα, οδηγώντας σε πολλαπλές απώλειες.

Εκτός από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, σκοτώθηκαν η κόρη του, ο γαμπρός του και η εγγονή του, ενώ λίγες ημέρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της και η σύζυγός του.