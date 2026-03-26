«Το χάσαμε το παιδί μας»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Πλάτωνα που πέθανε στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Με μια σύντομη, αλλά σπαρακτική ανάρτηση στα social media, αποχαιρέτησε το παιδί της η μητέρα του 34χρονου Πλάτωνα Σουλιώτη, του δύτη που βρήκε τραγικό θάνατο στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

«R.I.P. αγόρι μου», έγραψε, δημοσιεύοντας φωτογραφία του γιου της. Τα μηνύματα συμπαράστασης από φίλους και συγγενείς ήταν δεκάδες, με τη μητέρα να απαντά σε γνωστό της: «Το παιδί μας χάθηκε…», φράση που αποτυπώνει το αδιανόητο βάρος της απώλειας και τον πόνο της οικογένειας.

Ο 34χρονος πιλότος, που αγνοείτο από την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τετάρτης 25 Μαρτίου μέσα στο αποκαλούμενο «Πηγάδι του Διαβόλου», ένα σημείο που συνδυάζει την άγρια ομορφιά του βυθού με την απρόβλεπτη επικινδυνότητα της φύσης.

