Το ChatGPT-5 είναι γεγονός: Η OpenAI εντείνει τον ανταγωνισμό στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Η πολυαναμενόμενη νέα γενιά του ChatGPT κυκλοφόρησε την Πέμπτη (7/8) από την OpenAI, προωθώντας «σημαντικές» εξελίξεις στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς επιταχύνεται ο παγκόσμιος αγώνας για την τεχνολογία.

Το ChatGPT-5 διατίθεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο χρησιμοποιούν σχεδόν 700 εκατομμύρια άτομα κάθε εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε η OpenAI σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Sam Altman χαρακτήρισε αυτή την τελευταία έκδοση ως «σαφώς ένα μοντέλο που είναι γενικά ευφυές».

«Είναι ένα σημαντικό βήμα προς μοντέλα που είναι πραγματικά ικανά», είπε.

Ο Altman προειδοποίησε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν για να επιτευχθεί το είδος της γενικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI) που σκέφτεται όπως οι άνθρωποι. «Δεν είναι ένα μοντέλο που μαθαίνει συνεχώς καθώς αναπτύσσεται από νέα πράγματα που ανακαλύπτει, κάτι που, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να αποτελεί μέρος μιας AGI», είπε ο Altman.

«Ωστόσο, το επίπεδο των δυνατοτήτων εδώ είναι μια τεράστια βελτίωση».

«Σαν να μιλάς με ειδικό»

Το GPT-5 είναι ιδιαίτερα ικανό όταν πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη που λειτουργεί ως «πράκτορας» και εκτελεί ανεξάρτητα εργασίες στον υπολογιστή, σύμφωνα με τη Michelle Pokrass της ομάδας ανάπτυξης.

«Το GPT-3 μου φαινόταν σαν να μιλούσα με έναν μαθητή γυμνασίου – κάνεις μια ερώτηση, ίσως πάρεις τη σωστή απάντηση, ίσως πάρεις μια τρελή απάντηση», είπε ο Altman.

«Το GPT-4 ήταν σαν να μιλούσες με έναν φοιτητή πανεπιστημίου. Το GPT 5 είναι το πρώτο που πραγματικά μοιάζει σαν να μιλάς με έναν ειδικό σε οποιοδήποτε θέμα, σε επίπεδο διδακτορικού».

Ο Altman είπε ότι αναμένει η δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων λογισμικού κατά παραγγελία – το λεγόμενο «vibe-coding» – να είναι «καθοριστικό στοιχείο της νέας εποχής του ChatGPT-5».

Ως παράδειγμα, τα στελέχη της OpenAI έδειξαν το bot να του ζητείται να δημιουργήσει μια εφαρμογή για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας.

Με τον έντονο ανταγωνισμό σε όλο τον κόσμο για την τεχνολογία, ο Altman είπε ότι το ChatGPT-5 ηγείται στον τομέα της κωδικοποίησης, της γραφής, της υγειονομικής περίθαλψης και σε πολλά άλλα. Ανταγωνιστές όπως η Google και η Microsoft έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Ο Altman είπε ότι υπάρχουν «πολύ μεγαλύτερα κέρδη» στο δρόμο προς την AGI.

«Προφανώς... πρέπει να επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ με ένα εκπληκτικό ρυθμό για να το πετύχεις αυτό, αλλά σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Το ChatGPT-5 εκπαιδεύτηκε επίσης να είναι αξιόπιστο και να παρέχει απαντήσεις όσο το δυνατόν πιο χρήσιμες, χωρίς να βοηθά σε μια φαινομενικά επιβλαβή αποστολή, σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας ασφάλειας της OpenAI, Alex Beutel.