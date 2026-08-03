Το ChatGPT απάντησε: Αυτές είναι οι 5 πιο hot Ελληνίδες με μαγιό (φωτογραφίες)

Το καλοκαίρι είναι εδώ για τα καλά, ο υδράργυρος βρίσκεται στα ύψη. Οι Ελληνίδες celebrities μπορεί να έχουν σταματήσει για λίγο τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και να έχουν ξεχυθεί στις παραλίες, Ωστόσο το ChatGpt δεν ξεκουράζεται ποτέ! Έτσι λοιπόν το βάλαμε να "δουλέψει" για εμάς. Εμείς ρωτήσαμε και εκείνο μας απάντησε με πάσα ειλικρίνεια στην ερώτηση...Ποιες είναι οι 5 πιο hot Eλληνίδες με μαγιό; Το ChatGPT δίνει τη δική του καυτή απάντηση!

Στο νούμερο ένα, η Δούκισσα Νομικού που παραμένει κομψή ακόμα και με το μαγιό της. Για φέτος το καλοκαίρι, το διάσημο μοντέλο, επέλεξε να κάνει μια άκρως κομψή και μίνιμαλ εμφάνιση, φορώντας το κλασσικό μαύρο μπικίνι που όλα τα κορίτσια έχουν δοκιμάσει κατά καιρούς. Οι επιλογές της δεν περιορίστηκαν εκεί, το μόνο όμως που μένει πάντα ίδιο είναι το αψεγάδιαστο σώμα και η κομψή σιλουέτα της.

Στο νούμερο δύο συναντήσαμε την Ελένη Φουρέιρα, η οποία δεν έχει κρύψει την αδυναμία της για τα ολόσωμα μαγιό που πάντα καταφέρνουν να μαγνητίσουν όλα τα βλέμματα. Η super hot mama απολαμβάνει το καλοκαίρι της σε στιγμές απόλυτης χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και καταφέρνει με το καλογυμνασμένο της σώμα, να εντυπωσιάσει όχι μόνο εμάς, αλλά και το Chat.

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει και η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία αγαπάει να κάνει styling όχι μόνο στα ρούχα της, αλλά και στο must αξεσουάρ της παραλίας, το μαγιό. Πάντα εκθαμβωτική ακόμα και κάτω άπο τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού, εντυπωσιάζει με τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της και την μαυρισμένη λαμπερή επιδερμίδα της.

Και το Chat συνεχίζει... Δεν θα έλειπε από την πεντάδα το πρώην μοντέλο Κατερίνα Στικούδη. Είτε με ολόσωμο είτε με μπικίνι, το μόνο σίγουρο είναι πως όταν εμφανίζεται στην παραλία το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια, καταφέρνει να ανεβάσει την θερμοκρασία ακόμα πιο ψηλά με το σμιλεμένο της κορμί.

Και κάπου εδώ, η πεντάδα ολοκληρώνεται με την βασίλισσα των μαγιό Ιωάννα Τούνη. Απόλυτο αξεσουάρ σε κάθε της ταξίδι. Ολόσωμα, μπικίνι, με έντονα χρώματα ή χωρίς η γνωστή επιχειρηματίας το μόνο που καταφέρνει σε κάθε εξόρμηση της σε παραλία είναι να εντυπωσιάζει με την καλλίγραμμη σιλουέτα της, την επίπεδη κοιλιά της και τους σμιλεμένους γλουτούς της.