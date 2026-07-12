Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Βασίλη Ανδριτσάνο και το FLASH.gr, ο Πάνος Κατσαρίδης μίλησε για την τηλεοπτική του διαδρομή, τις φιλίες που δημιούργησε στον χώρο, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Παράλληλα, σχολίασε τις αλλαγές στην πρωινή ζώνη, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη Σίσσυ Χρηστίδου και τη Ζήνα Κουτσελίνη, ενώ ξεκαθάρισε πως η φιλία του με τον Γιώργο Λιάγκα παραμένει δυνατή. Δεν έκρυψε, επίσης, την αγωνία του για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα, τονίζοντας ότι επιθυμεί να συνεχίσει να βρίσκεται στην τηλεόραση.

Μετά την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν και την αποχώρησή του από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Πάνος Κατσαρίδης μίλησε ανοιχτά για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά και για όσα ειπώθηκαν όταν εντάχθηκε στην εκπομπή.

Ξεκαθάρισε πως η φιλία τους μετρά πολλά χρόνια, καθώς γνωρίζονται οικογενειακά, ωστόσο τόνισε πως θεωρεί άδικο το σχόλιο ότι βρέθηκε στο πάνελ επειδή ήταν «βύσμα».

«Το χειρότερο που άκουσα ήταν ότι μπήκα στην εκπομπή επειδή ήμουν φίλος του Γιώργου. Δεν πιστεύω ότι κάποιος θα πάρει έναν συνεργάτη μόνο και μόνο επειδή είναι φίλος του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δυσκολία στην αρχή και η απόφαση να είναι ο εαυτός του

Ο δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι τα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση δεν ήταν εύκολα. Όπως εξήγησε, στην αρχή προσπαθούσε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε φτάσει στο σημείο να σκεφτεί ακόμη και την αποχώρησή του, θεωρώντας πως δεν τα κατάφερνε μπροστά στις κάμερες.

Στην πορεία, όμως, συνειδητοποίησε ότι ο μόνος τρόπος να σταθεί σε ένα τηλεοπτικό πάνελ ήταν να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του, χωρίς να υποδύεται κάποιον ρόλο. Όπως είπε, από τη στιγμή που αποφάσισε να είναι ο πραγματικός του εαυτός, ένιωσε πολύ πιο άνετα.

Το δημόσιο «ευχαριστώ» μετά το τέλος του «Πρωινού»

Λίγο μετά την τελευταία εκπομπή της σεζόν, ο Πάνος Κατσαρίδης έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, επιλέγοντας να κρατήσει μόνο τις καλές στιγμές από τη συνεργασία του με τον ΑΝΤ1.

Ευχαρίστησε δημόσια τον Γιώργο Λιάγκα για την ευκαιρία που του έδωσε, χαρακτηρίζοντάς τον «σχολείο», ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του προς όλους τους συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Η ανάρτησή του απέκτησε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήρθε λίγο μετά τις δηλώσεις του ότι η αποχώρησή του από την εκπομπή δεν ήταν δική του επιλογή, αλλά απόφαση που του ανακοινώθηκε από τον σταθμό. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος επέλεξε να κλείσει αυτό το κεφάλαιο χωρίς αιχμές, τονίζοντας ότι αισθάνεται μόνο ευγνωμοσύνη για τις εμπειρίες και τις σχέσεις που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του.