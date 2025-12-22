Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Τζίμι Κίμελ: «Από τη σκοπιά του φασισμού ήταν μια εξαιρετική χρονιά»

Την αποτίμηση της φετινής χρονιάς κάνει ο γνωστός κωμικός και παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ, μιλώντας στο Channel 4 σε χριστουγεννιάτικο μήνυμα.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής του ABC, του οποίου η εκπομπή «κόπηκε» μετά από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για να επανέλθει έπειτα από θύελλα αντιδράσεων, κάθεται δίπλα σε ένα φλιτζάνι τσάι και ένα πιάτο με μπισκότα μαρμελάδας σε εορταστικό κλίμα.

«Από τη σκοπιά του φασισμού, αυτή ήταν μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά», τονίζει ο Τζίμι Κίμελ με νόημα, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα που αναμένεται να προβληθεί στο βρετανικό κανάλι.

Ο Κίμελ υπογραμμίζει ότι οι ελευθερίες του Τύπου μπορούν εύκολα να κατασταλούν, ενώ παροτρύνουν τους Βρετανούς θεατές να αντισταθούν στις επιθέσεις κατά της ελευθερίας του λόγου.

«Ο λόγος που επέστρεψα στον αέρα είναι επειδή ο κόσμος μίλησε και ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε» αναμένεται να τονίσει ο Κίμελ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο Guardian.

Στην εκπομπή του την περασμένη εβδομάδα, σε έναν τελευταίο μονόλογο της χρονιάς, ο Κίμελ επαίνεσε τους τηλεθεατές: «Εκ μέρους όλων μας στην εκπομπή, θέλω απλώς να πω ότι εκτιμούμε την υποστήριξή σας, τον ενθουσιασμό σας και όχι μόνο για την παρακολούθηση. Φέτος, μας βγάλατε κυριολεκτικά από μια τρύπα και δεν μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε αρκετά».

«Υπάρχουν ακόμα περισσότερα καλά στην Αμερική»

«Είναι σημαντικό εμείς ως Αμερικανοί να ενημερώσουμε τους φίλους μας σε άλλες χώρες, να γνωρίζουν ότι πολλοί από εμάς δεν είμαστε εντάξει με αυτό που συμβαίνει».

«Υπάρχουν ακόμα πολύ περισσότερα καλά σε αυτή τη χώρα παρά κακά, και ελπίζουμε ότι θα μας ανεχτείτε κατά τη διάρκεια αυτού του παρατεταμένου ψυχωτικού επεισοδίου στο οποίο βρισκόμαστε», σημείωσε ο Τζίμι Κίμελ.

Η δημοφιλής εκπομπή του Κίμελ «Jimmy Kimmel Live!» διακόπηκε αιφνίδια, μετά από μια αποστροφή του κωμικού ότι το πολιτικό κίνημα του Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Η απόφαση για το «κόψιμο» ελήφθη από το ABC, που ανήκει στην Disney, ύστερα από πιέσεις που φέρεται να ασκήθηκαν από τον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ τότε επαίνεσε την απόφαση του καναλιού

Η κίνηση αυτή ξεσήκωσε τεράστιο κύμα αντιδράσεων εντός και εκτός ΗΠΑ, με τηλεθεατές, συναδέλφους του Κίμελ, προσωπικότητες και ακτιβιστές για την ελευθερία του λόγου να ξεσηκώνονται, γεγονός που οδήγησε στην επαναφορά της εκπομπής λίγες ημέρες αργότερα.

Το εναλλακτικό χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Τζίμι Κίμελ στο Channel 4 θα μεταδοθεί ανήμερα των Χριστουγέννων στις 5.45 μ.μ. (τοπική ώρα 7.45 μ.μ. ώρα Ελλάδας), λιγότερο από δύο ώρες μετά το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του βασιλιά.

«Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και η ευρεία επίδρασή του στον κόσμο ήταν η ιστορία του 2025 και θα ήταν δύσκολο να σκεφτεί κανείς καλύτερο άτομο για να την αντιμετωπίσει από τον Τζίμι Κίμελ, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης της Αμερικής για την ελευθερία του λόγου», δήλωσε εκπρόσωπος του Channel 4.

Το Channel 4 μεταδίδει συχνά «προκλητικές» χριστουγεννιάτικες ομιλίες για περισσότερα από 30 χρόνια. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ και ο πληροφοριοδότης Έντουαρντ Σνόουντεν.