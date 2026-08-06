Το χρονικό της αδιανόητης καταστροφής στη δυτική Αττική - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Η μεγάλη φωτιά που κατέκαψε μεγάλο μέρος της δυτικής Αττικής ξεκίνησε στο Καλαμάκι Βοιωτίας, στους πρόποδες του δυτικού τμήματος του Κιθαιρώνα.

Οι θυελλώδεις βοριάδες κατεύθυναν τη φωτιά νότια προς τον Κορινθιακό κόλπο. Παρ' όλα αυτά λόγω της πυκνής βλάστησης που είχε αναγεννηθεί μερικώς από το 2009 η πυρκαγιά με πιο αργό ρυθμό επεκτεινόταν και ανατολικά. Παράλληλα, κόντρα στη φορά του ανέμου ανέβαινε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα πάνω στο Κιθαιρώνα. Ο λόγος είναι πως ο θερμός αέρας είναι πιο αραιός και ανεβαίνει προς τα πάνω, το ίδιο είχε συμβεί και στην Πάρνηθα το 2023.

Η πορεία της μεγάλης φωτιάς στη δυτική Αττική

Μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, η πυρκαγιά εισήλθε σε παρθένο δάσος ενώ πλέον νότια δεν υπήρχε θάλασσα αλλά ο οικισμός του Πόρτο Γερμενό οπότε και εξαπλώθηκε ραγδαία η πυρκαγιά εξ΄ αιτίας και των θυελλωδών ανέμων.

Το αποτύπωμα της μεγάλης φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό / Φωτ.: Eurokinissi

Τελικά η πυρκαγιά έφτασε νότια μέχρι περίπου το Αλεποχώρι και τα Μέγαρα, ενώ ανατολικά μέχρι και τον Άγιο Νεκτάριο. Ουσιαστικά στα ανατολικά της η πυρκαγιά ανεκόπη, πέραν της προσπάθειας των πυροσβεστικών δυνάμεων και λόγω του ότι έφτασε στην καμένη έκταση της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει το 2021 στα Βίλια. Η κίνηση της πλέον ήταν περιμετρικά αυτής της πυρκαγιάς και γύρω από τα Βίλια, αλλά και στο όρος Πατέρας.

Η τελική καμένη έκταση είναι πάνω από 110 χιλιάδες στρέμματα. Η καταστροφή της δυτικής Αττικής, τα τελευταία 9 χρόνια είναι αδιανόητη.

Δορυφορική εικόνα από τις καμένες εκτάσεις

Πυρκαγιές και κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή έχει παίξει σημαντικό ρόλο, αναμφίβολα, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης ξηρότητας των δασικών οικοσυστημάτων. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και η συχνότητα των μελτεμιών το καλοκαίρια, αλλά και η θερμοκρασία όταν πνέουν οι βοριάδες. Πιο απλουστευμένα, τα μελτέμια είναι πιο πολλά και πιο ζέστα, ένας επικίνδυνος συνδυασμός για πυρκαγιές.

Οι καμένες εκτάσεις την περίοδο 2021-2026

Παρά την ουσιαστική αναβάθμιση που έχει γίνει στην Πολιτική Προστασία, είναι ξεκάθαρο ότι δεν αρκεί. Ίσως ποτέ να μην αρκεί, αλλά μπορούν να γίνουν καλύτερες και περισσότερες ενέργειες. Μία από αυτές είναι η διάνοιξη ουσιαστικών αντιπυρικών ζωνών σε συγκεκριμένα σημεία, πριν την εκδήλωση πυρκαγιάς, έτσι ώστε και να είναι πιο εύκολο να ανακοπεί μια πυρκαγιά, αλλά και να μπορούν να προσεγγίσουν πυροσβεστικά οχήματα χωρίς να πρέπει εκείνη την ώρα να γίνεται η χρονοβόρα διαδικασία διάνοιξης δρόμων. Δεύτερη είναι η εκμετάλλευση προγνωστικών μοντέλων εξάπλωσης πυρκαγιών, προκειμένου η πυροσβεστική υπηρεσία να γνωρίζει που να δώσει περισσότερο βάρος αλλά και που είναι πιθανό να υπάρξουν αναζωπυρώσεις.

Το αποτύπωμα της μεγάλης φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό / Φωτ.: Eurokinissi

Συμπερασματικά, πάντα, θα υπάρχουν πυρκαγιές στη χώρα, όπως γίνεται σε όλο τον πλανήτη. Ο στόχος είναι στο τέλος της ημέρας οι επιπτώσεις αυτών να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες.