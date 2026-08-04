Το χρονικό της δολοφονίας της Βρετανίδας από τον 26χρονο Αφγανό - Ο πυγμάχος με την κοινωνική δράση

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφει τις κινήσεις του 26χρονου Αφγανού πυγμάχου, ο οποίος έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το υλικό δείχνει τον 26χρονο να κινείται στους δρόμους της Κυψέλης τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου, μεταφέροντας μια βαλίτσα με ρόδες και ένα μπλε σακίδιο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η συγκεκριμένη διαδρομή συνδέεται με τη μεταφορά της σορού της 38χρονης στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Ο 26χρονος Αφγανός επαγγελματίας πυγμάχος Σαρίφ Αχμαντζάι συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, γνωστής και ως Λίζα, στην Αθήνα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Daily Mail.

Σύμφωνα με τις Αρχές, καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έχει βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο καταγράφεται ο 26χρονος να αποχωρεί από το διαμέρισμα όπου διέμενε η Βρετανίδα κρατώντας μια βαλίτσα και στη συνέχεια να κινείται προς το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της στις 16 Ιουλίου.

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 26χρονος μεταφέρει τη βαλίτσα με τη νεκρή Βρετανίδα στην Κυψέλη pic.twitter.com/OWKS56E35P — Flash.gr (@flashgrofficial) August 3, 2026

Οι αστυνομικοί εξετάζουν δεκάδες ώρες υλικού από κάμερες ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμούν ότι η σορός της 38χρονης μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστηρίζει ότι βρήκε την Ελίζαμπεθ Ρος ήδη νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της και αρνείται ότι ευθύνεται για τη δολοφονία της.

Από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα: Η δύσκολη διαδρομή ενός πρόσφυγα

Πριν βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, ο Αχμαντζάι είχε παρουσιάσει τη ζωή του ως μια διαδρομή γεμάτη απώλειες και προσπάθεια για μια νέα αρχή.

Γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και, σύμφωνα με όσα έχει ο ίδιος αφηγηθεί, έχασε τον πατέρα του σε μικρή ηλικία. Ο πατέρας του, ο οποίος σύμφωνα με την αφήγησή του ήταν στρατιωτικός διοικητής, είχε επιζήσει από επιθέσεις των Ταλιμπάν πριν σκοτωθεί σε ενέδρα όταν ο Αχμαντζάι ήταν μόλις τριών ετών.

Σε ηλικία εννέα ετών, όπως έχει αναφέρει, ο μεγαλύτερος αδελφός του Σάμιουελ απήχθη από τους Ταλιμπάν και δεν επέστρεψε ποτέ. Λίγα χρόνια αργότερα, η μητέρα του, η αδελφή του και ο μικρότερος αδελφός του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση, αφήνοντάς τον μόνο.

Μετά την τραγωδία αυτή εγκατέλειψε το Αφγανιστάν. Περιέγραψε ότι ταξίδεψε μέσω Πακιστάν, Ιράν και Τουρκίας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, πριν επιχειρήσει να περάσει στην Ελλάδα με βάρκα.

Οι δύο πρώτες προσπάθειες, σύμφωνα με την αφήγησή του, απέτυχαν, όμως η τρίτη τον οδήγησε στη Λέσβο το 2016, όταν ήταν μόλις 16 ετών.

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Η Μόρια, η πυγμαχία και η δράση για τους πρόσφυγες

Στη δομή της Μόριας έμαθε μόνος του αγγλικά και ξεκίνησε να εργάζεται ως μεταφραστής για ανθρωπιστικές οργανώσεις. Εκεί γνώρισε την Αλέινα Χολ, Αμερικανίδα εθελόντρια, η οποία αργότερα έγινε σύζυγός του.

Ο Αχμαντζάι ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και το 2019 μετακόμισε στην Αθήνα, όπου άρχισε να ασχολείται με την πυγμαχία. Σύντομα εξελίχθηκε σε επαγγελματία αθλητή στην κατηγορία Super Lightweight, έχοντας πραγματοποιήσει αγώνες στην Αθήνα.

Παράλληλα, μαζί με τη σύζυγό του δημιούργησαν τη χριστιανική οργάνωση Love Every Nation Athens, μέσω της οποίας υποστήριζαν πρόσφυγες και ευάλωτες οικογένειες.

Το ζευγάρι διοργάνωνε δωρεάν προπονήσεις πυγμαχίας για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, μοίραζε τρόφιμα και φάρμακα και πραγματοποιούσε δράσεις για νέους σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Η ιστορία του είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν ως παράδειγμα υπέρβασης των δυσκολιών, ενώ ο ίδιος είχε γράψει σε σχετικό υλικό για τη ζωή του: «Όσο σκοτεινή κι αν είναι η ιστορία σου, υπάρχει πάντα φως στο τέλος του τούνελ».

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Τα στοιχεία που οδήγησαν τις Αρχές στον 26χρονο

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα στράφηκε στον Αχμαντζάι μετά από πληροφορίες της συζύγου του, η οποία φέρεται να ενημέρωσε τις Αρχές για ύποπτη συμπεριφορά.

Όπως αναφέρεται, η ίδια διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε το βράδυ της 15ης Ιουλίου και μέσω εφαρμογής κοινής τοποθεσίας είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ελίζαμπεθ Ρος.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο 26χρονος χρησιμοποίησε τραπεζικές κάρτες της Βρετανίδας για αναλήψεις χρημάτων, αλλά και το κινητό της τηλέφωνο για αποστολή μηνυμάτων προς συγγενείς και φίλους της.

Η σύζυγός του, σύμφωνα με δημοσιεύματα, απομακρύνθηκε από το σπίτι μαζί με το παιδί τους μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και παρέδωσε στην αστυνομία χρήματα και συσκευή κινητού τηλεφώνου που, όπως φέρεται να πίστευε, σχετίζονταν με την υπόθεση.

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Η υπόθεση της Βρετανίδας εθελόντριας

Η Ελίζαμπεθ Ρος, από το Εδιμβούργο, επισκεπτόταν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συμμετείχε σε εθελοντικές δράσεις για πρόσφυγες, άστεγους και ευάλωτες ομάδες. Είχε συνεργαστεί με ανθρωπιστικές οργανώσεις και βρισκόταν στην Αθήνα από τα τέλη Ιουνίου.

Το τελευταίο επιβεβαιωμένο σημάδι ζωής της ήταν ένα τηλεφώνημα σε φίλη της το βράδυ της 15ης Ιουλίου. Στη συνέχεια, φίλοι και συγγενείς έλαβαν μηνύματα από το κινητό της, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους προκάλεσαν υποψίες λόγω του διαφορετικού τρόπου γραφής.

Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν την αξιολόγηση όλων των στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.