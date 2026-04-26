Το χρονικό της επίθεσης στην Ουάσιγκτον - Τα κενά στην ασφάλεια και ο πιστολέρο «δάσκαλος του μήνα»

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ένοπλος εισέβαλε στο ξενοδοχείο Hilton Washington την ώρα της εκδήλωσης, προκαλώντας χάος και αναστάτωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, ενώ ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς προστατεύτηκε από το αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου τη Δευτέρα.

Why did it take Secret Service more than 20 seconds to get Trump off stage after shots rang out?



Unacceptable. The whole room is reacting and knows what’s going on, but Trump was left as a sitting duck. pic.twitter.com/7iEYHXxlAo — Wall Street Mav (@WallStreetMav) April 26, 2026

Πανικός στην αίθουσα

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν λίγο μετά την έναρξη της εκδήλωσης, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες έσπευσαν στη σκηνή όπου βρίσκονταν ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και άλλοι αξιωματούχοι.

Οι παρευρισκόμενοι οδηγήθηκαν εσπευσμένα εκτός αίθουσας, ενώ πολλοί αναζήτησαν κάλυψη κάτω από τραπέζια πριν εκκενωθεί πλήρως το ξενοδοχείο. Η εκδήλωση διακόπηκε, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ των καλεσμένων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ένοπλος πέρασε μόνος του από σημείο ελέγχου ασφαλείας στο λόμπι του ξενοδοχείου γύρω στις 20:36 τοπική ώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε βίντεο στην πλατφόρμα Truth Social, στο οποίο φαίνεται ο ύποπτος να επιτίθεται στο σημείο ελέγχου πριν ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς.

Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης έφερε καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών με τις δυνάμεις ασφαλείας που οδήγησε στην εξουδετέρωσή του. Στο σημείο εντοπίστηκαν όπλα και κάλυκες, ενώ το FBI συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων.

Δάσκαλος από την Καλιφόρνια ο δράστης

Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, ένας άνδρας από το Τόρανς της Καλιφόρνια, «όρμησε» στους πράκτορες της προσωπικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ μόλις λίγα μέτρα από την αίθουσα στην οποία δειπνούσε ο Αμερικανός πρόεδρος με την Μελάνια Τραμπ και χιλιάδες ακόμη καλεσμένους. Ο δράστης φέρεται να διέμενε στο ξενοδοχείο που φιλοξενούσε την εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές. Οι αρχές έχουν ήδη ασφαλίσει δωμάτιο μέσα στο ξενοδοχείο που συνδέεται με τον ύποπτο και αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να διαπιστωθεί τι περιείχε και αν σχετίζεται με την επίθεση.

Μάλιστα, ο 31χρονος είχε λάβει το βραβείο του «δασκάλου του μήνα» για την κομητεία του Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο του 2024. Ενώ, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, ο Άλεν δώρισε 25 δολάρια στην Καμάλα Χάρις το 2024.

Ερωτήματα για την ασφάλεια

Ο άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία, ενώ έλαβε ήδη εξιτήριο. Ο δράστης οδηγήθηκε επίσης για ιατρική αξιολόγηση και θα αντιμετωπίσει δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες: χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με επικίνδυνο όπλο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τα μέτρα ασφαλείας στον χώρο της εκδήλωσης, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ανιχνευτές μετάλλων βρίσκονταν κοντά στην αίθουσα και όχι στην κεντρική είσοδο του ξενοδοχείου. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν πώς ο ένοπλος κατάφερε να εισέλθει οπλισμένος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σχολιάζοντας το συμβάν, υπογράμμισε ότι η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση και αποτελεσματική, αποτρέποντας σοβαρότερα αποτελέσματα, ενώ το συνέκρινε με προηγούμενη απόπειρα εις βάρος του το 2024 στην Πενσιλβάνια, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά τα μέτρα λειτούργησαν καλύτερα.