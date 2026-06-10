To CUPRA Pulse επιστρέφει στο Primavera Sound

Η CUPRA συνεχίζει να γιορτάζει τη δύναμη της μουσικής, αποτελώντας για μία ακόμη χρονιά τον ηλεκτρονικό παλμό του Primavera Sound της Βαρκελώνης μέσω του CUPRA Pulse. Μετά την επιτυχημένη πρώτη παρουσία του στο περσινό φεστιβάλ, ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος επιστρέφει στο παραλιακό μέτωπο της Βαρκελώνης από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία open-air club με κορυφαίους καλλιτέχνες, απρόβλεπτες εμφανίσεις και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για την τελευταία ημέρα.

Παράλληλα, η μάρκα συνεχίζει να εξερευνά τα συναισθήματα και τις τάσεις που διαμορφώνουν τη νέα γενιά, σε μια χρονιά-ορόσημο που σηματοδοτείται από την έλευση του CUPRA Raval, το οποίο θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στο φεστιβάλ ως μέρος της εμπειρίας CUPRA Pulse.

«Το Primavera Sound στη Βαρκελώνη εκφράζει απόλυτα την ενέργεια και τη νοοτροπία που συνδέονται φυσικά με την CUPRA. Η επιστροφή μας στο φεστιβάλ μέσω του CUPRA Pulse μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να εξερευνούμε νέους τρόπους σύνδεσης της μουσικής, του design και του performance μέσα από εμπειρίες τολμηρές, καθηλωτικές και εμπνευσμένες. Το φετινό line-up είναι εξαιρετικό, ενώ η επιμέλεια του Σαββάτου από τον Skrillex, γνωστό και ως SONNY, αποτελεί κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το μουσικό DNA της CUPRA για τη νέα γενιά, μόλις δύο μήνες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval - ενός αυτοκινήτου που ενσαρκώνει τη δημιουργική ενέργεια που εκπροσωπεί το ίδιο το φεστιβάλ.» είπε ο Patrick Sievers, Global Head Marketing CUPRA

Ο παλμός του φεστιβάλ

Η CUPRA συνεχίζει να δημιουργεί συναισθηματικές και διαδραστικές εμπειρίες που εμπνέουν και συναρπάζουν το κοινό. Το CUPRA Pulse εκφράζει το αντισυμβατικό πνεύμα της μάρκας, μετατρέποντας την ηλεκτρονική μουσική σε μια πλήρως καθηλωτική εμπειρία. Το CUPRA Pulse επιστρέφει στο Primavera Sound της Βαρκελώνης ως σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της μουσικής και ως ένας χώρος αφιερωμένος στην ανακάλυψη, την ελευθερία έκφρασης και τη διασκέδαση.

Με δώδεκα ώρες καθημερινής ηλεκτρονικής μουσικής δίπλα στη θάλασσα, το CUPRA Pulse θα φιλοξενήσει ένα εντυπωσιακό line-up με τους The Avalanches, Brutalismus 3000, Hannah Diamond, Rustie και DJ Playero, μεταξύ πολλών ακόμη καλλιτεχνών. Παράλληλα, θα αναδείξει πρωτοποριακές δημιουργικές προτάσεις από καλλιτέχνες όπως οι Mina Galán, deBasement και Debit.

Η εμπειρία θα κορυφωθεί την τελευταία ημέρα, όταν ο Skrillex, υπό το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο SONNY, θα αναλάβει την επιμέλεια της σκηνής CUPRA Pulse, παρουσιάζοντας μια ειδικά σχεδιασμένη επιλογή καλλιτεχνών που θα αποκαλυφθεί λίγο πριν την έναρξη του φεστιβάλ.

Για πρώτη φορά, ο VIP rooftop χώρος του CUPRA Pulse θα φιλοξενήσει και το CUPRA Raval, ενσωματώνοντας το πνεύμα του πιο τολμηρού αστικού ηλεκτρικού μοντέλου της μάρκας στη συνολική εμπειρία του φεστιβάλ. Τη VIP εμπειρία εμπλουτίζουν μοναδικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων η εξατομίκευση ενδυμάτων CUPRA σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια Pepa Salazar.

Πέρα από το CUPRA Pulse, η CUPRA θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά μία από τις κεντρικές σκηνές του Primavera Sound στη Βαρκελώνη, υποδεχόμενη καλλιτέχνες όπως οι Rusowsky, PinkPantheress, Ralphie Choo και Oklou. Στο πλαίσιο της συνολικής παρουσίας της στο φεστιβάλ, η CUPRA θα συνεργαστεί επίσης με το Radio Primavera Sound Barcelona, το οποίο θα μεταδίδει ζωντανά από τον χώρο του φεστιβάλ, προσφέροντας αποκλειστικό περιεχόμενο και συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

Παράλληλα, η μάρκα ανανεώνει τη συνεργασία της με την Amazon Music, επεκτείνοντας την εμπειρία και πέρα από τον χώρο της διοργάνωσης. Το φεστιβάλ θα μεταδίδεται καθημερινά μέσω των Prime Video, Amazon Music App και του επίσημου καναλιού Amazon Music στο Twitch, με περίπου οκτώ ώρες ζωντανού προγράμματος ημερησίως, από τις 19:00 έως περίπου τις 03:00.

Οι μεταδόσεις θα περιλαμβάνουν ζωντανές εμφανίσεις, συνεντεύξεις καλλιτεχνών και αποκλειστικό παρασκήνιο από το φεστιβάλ.

