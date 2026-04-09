Το deal που δεν έγινε ποτέ: Όταν ο Ολυμπιακός έχασε τον Τζινόμπιλι και γέννησε ένα μεγάλο «what if»

Ο Μανού Τζινόμπιλι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ. Με τέσσερα πρωταθλήματα NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, καθοδηγούμενος από τον Γκρεγκ Πόποβιτς, μία Euroleague με τη Βίρτους και τεράστιες διακρίσεις με την εθνική Αργεντινής, η καριέρα του είναι γεμάτη επιτυχίες. Ωστόσο, όλα θα μπορούσαν να είχαν πάρει διαφορετική τροπή.



Το καλοκαίρι του 2000, ο Ολυμπιακός βρέθηκε μια ανάσα από την απόκτηση του τότε 23χρονου Αργεντινού, ο οποίος αγωνιζόταν στη Ρέτζιο Καλάμπρια. Όπως έχει αποκαλύψει ο Χρήστος Σταυρόπουλος, η συμφωνία δεν ήταν απλώς κοντά – ήταν ουσιαστικά ολοκληρωμένη.

Η λεπτομέρεια που «τίναξε» τη συμφωνία στον αέρα

Ο Τζινόμπιλι έβλεπε με θετικό μάτι τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας ότι θα αγωνιστεί δίπλα σε μεγάλα ονόματα της εποχής, όπως ο Ντίνο Ράτζα και ο Ντέιβιντ Ρίβερς. Όλα έδειχναν ότι θα φορούσε τα «ερυθρόλευκα», σε μια μεταγραφή που θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία της ομάδας.

Ωστόσο, μια κρίσιμη λεπτομέρεια ανέτρεψε τα πάντα. Ο ατζέντης του, Λουτσιάνο Καπιτσιόνι, ζήτησε να συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο ρήτρα αποδέσμευσης για το NBA ύψους 500.000 δολαρίων. Σήμερα, ένα τέτοιο ποσό φαντάζει απόλυτα διαχειρίσιμο. Τότε όμως, τα δεδομένα ήταν εντελώς διαφορετικά.

Ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος να επενδύσει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια σε τριετές συμβόλαιο, ένα τεράστιο ποσό για την εποχή. Η ύπαρξη της ρήτρας δημιουργούσε έναν ξεκάθαρο κίνδυνο: να επενδυθούν μεγάλα χρήματα σε έναν παίκτη που θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει για το NBA.

Η επιλογή της Βίρτους και η ιστορία που γράφτηκε αλλού

Τελικά, η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε και ο Τζινόμπιλι κατέληξε στη Βίρτους Μπολόνια του Έτορε Μεσίνα. Εκεί, έκανε το μεγάλο «μπαμ» στην Ευρώπη, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση της Euroleague το 2001 και καθιερώνοντας τον εαυτό του ως έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ηπείρου.

Η συνέχεια είναι γνωστή: μεταγραφή στο NBA, ένταξη στους Σπερς και μια καριέρα που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της γενιάς του.

