Το Den Gamle By της Δανίας κέρδισε το βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της χρονιάς» - Η ελληνική συμμετοχή

Το δανέζικο Den Gamle By (Εθνικό Υπαίθριο Μουσείο Αστικής Ιστορίας και Πολιτισμού) γιορτάζει, αφού κέρδισε το πολυπόθητο Βραβείο Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς. Το μουσείο με έδρα το Άαρχους παρέλαβε τον τίτλο το βράδυ του Σαββάτου (13/6), στην τελετή απονομής των βραβείων EMYA στο Μπιλμπάο της Ισπανίας.

Παρουσιάζοντας το βραβείο, η συμπρόεδρος και μέλος της κριτικής επιτροπής του EMYA, Daniëlle Kuijten, χαρακτήρισε το Den Gamle By ως «έναν πρωτοποριακό θεσμό που συνδυάζει ιστορικά και σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα για να αντιμετωπίσει επείγοντα σύγχρονα ζητήματα, όπως η μετανάστευση, η βιωσιμότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη».

Όπως μεταδίδει το Euronews, το Den Gamle By είναι ένα υπαίθριο μουσείο αστικής ιστορίας που δημιουργήθηκε «από (απλούς) ανθρώπους για (απλούς) ανθρώπους». Ο πολιτιστικός αυτός φορέας, που βρίσκεται στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας, προσκαλεί το κοινό να εξερευνήσει 400 χρόνια ιστορίας μέσα από τις διαδραστικές και εμβυθιστικές εκθέσεις του.

Αυτή την περίοδο, τέσσερις εκθέσεις επιτρέπουν στους επισκέπτες να ταξιδέψουν στον χρόνο, από το 1600 έως το 2014, να χαϊδέψουν άλογα, να δουν πολύχρωμες διαφημίσεις, να γνωρίσουν την πυρηνική οικογένεια ή να επισκεφθούν το γραφείο έκδοσης εισιτηρίων της SAS, όλα στον ίδιο χώρο.

Στόχος του μουσείου είναι να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί την κοινωνία γύρω από διάφορα πιεστικά ζητήματα, όπως η βιωσιμότητα, η ισότητα και η ενδυνάμωση.

Ένας από τους βασικούς άξονες του μουσείου είναι το περιβάλλον. Σε ανακοίνωση όπου επαινούνται οι «πράσινες» επιδόσεις του, η κριτική επιτροπή αναφέρει: «Η βιωσιμότητα αποτελεί ολοένα και πιο κεντρικό θέμα στις νέες δραστηριότητες του μουσείου, που περιλαμβάνουν την καλλιέργεια και προώθηση παραδοσιακών ποικιλιών φυτών, μαθήματα κηπουρικής και εργαστήρια για την επιδιόρθωση ρούχων και κτιρίων».

Κεντρική ιδέα του Den Gamle By είναι η δημιουργία ενός χώρου που διαρκώς εξελίσσεται και όχι μιας στατικής μουσειακής εμπειρίας, ενώ ταυτόχρονα φέρνει κοντά τις γύρω κοινότητες, έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται ότι αναγνωρίζονται και ότι η φωνή τους ακούγεται.

«Οι εθελοντές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, συνεισφέροντας εξειδικευμένη γνώση και προσωπικές εμπειρίες στις αφηγήσεις που αναπτύσσονται, ενώ τα συμμετοχικά προγράμματα ενσωματώνουν βαθιά το μουσείο στην κοινωνική ζωή της πόλης», σημειώνει η επιτροπή απονομής.

Όσοι διεκδικούσαν το έγκριτο βραβείο δεν έφυγαν από τη βόρεια ισπανική πόλη με άδεια χέρια. Στην τελετή απονεμήθηκαν και αρκετές άλλες διακρίσεις.

Οι υπόλοιποι νικητές

Το Young V&A στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, απέσπασε το Βραβείο Μουσείου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Βραβείο Kenneth Hudson για το θεσμικό θάρρος και την επαγγελματική ακεραιότητα απονεμήθηκε στο Museum of Madness Institute στο Τράτε της Σλοβενίας.

Το Museum of the Rural Civilisation of Mendrisiotto, που βρίσκεται στο Στάμπιο της Ελβετίας, τιμήθηκε με το Βραβείο Μουσείου Portimão για τη φιλοξενία, την ένταξη και το αίσθημα του ανήκειν.

Το Βραβείο Silletto για τη συμμετοχή και την ενεργό εμπλοκή της κοινότητας απονεμήθηκε στο AlpenStadtMuseum στο Ζόντχοφεν της Γερμανίας.

Το φινλανδικό Lahti Museum of Visual Arts Malva κέρδισε το Βραβείο Μουσείου για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Και ένα ελληνικό μουσείο στους κερδισμένους

Ειδικές μνείες απονεμήθηκαν στο Obersalzberg Documentation Centre (Μπερχτεσγκάντεν, Γερμανία), στο Cern Science Gateway (Μέιριν, Ελβετία), στο Tartu City Museum (Τάρτου, Εσθονία), στο Research Centre - Tsitsanis Museum (Τρίκαλα, Ελλάδα), στο Sensoria – The House of Fragrances and Flavours (Χολτσμίντεν, Γερμανία), στο Kunsthaus Baselland (Βασιλεία, Ελβετία).

Το Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα / Φωτ.: Eurokinissi

«Οι νικητές των βραβείων του 2026 αντανακλούν ένα ευρύ φάσμα θεματικών προτεραιοτήτων, γεωγραφιών και μεθόδων εργασίας. Αυτό που τους ενώνει είναι η δέσμευση στην αλλαγή: να αμφισβητούν τις εδραιωμένες αφηγήσεις, να έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες ιστορίες και να ενισχύουν την κοινωνική σημασία των θεσμών τους», γράφουν στον πρόλογό τους οι συμπρόεδροι της κριτικής επιτροπής των EMYA.

Η 50ή τελετή απονομής του Βραβείου Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς θα πραγματοποιηθεί στη Βέρνη της Ελβετίας στις 30 Μαΐου 2027.