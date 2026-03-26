Το «διαμάντι» του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου: Ποιος είναι ο 12χρονος Nέτο που μαγεύει τους σκάουτερ

Το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και δη οι ίδιες οι μεγάλες ομάδας της χώρας, ανέκαθεν είχαν την φήμη της... παραγωγής φυσικών ταλέντων στο ποδόσφαιρο. Σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που άφησαν το αποτύπωμα τους παγκοσμίως ξεκίνησαν την καριέρα τους από τα τμήματα υποδομών ομάδων της Βραζιλίας. Παίκτες όπως ο Νεϊμάρ, ο Βινίσιους ή πρόσφατα ο Έντρικ αποτελούν ελάχιστα παραδείγματα μπροστά στο αστείρευτο ταλέντο που κρύβεται στη... χώρα του Πελέ.

Ο... επόμενος σούπερ σταρ της Σελεσάο συστήνεται από νωρίς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρό και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Παλμέιρας. Ο PH Neto, κατά κόσμον Πάουλο Ενρίκε Νέτο, αποτελεί ένα από τα πιο λαμπρά ταλέντα των ακαδημιών της Παλμέιρας και ήδη θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές κάτω των 12 ετών στη Βραζιλία.

Το «next big thing» της Βραζιλίας

Ο νεαρός επιθετικός, γεννημένος το 2014 στη Ζοάο Πεσόα της Παραΐμπα, αγωνίζεται κυρίως ως εξτρέμ στη δεξιά πλευρά, παρότι είναι αριστεροπόδαρος. Ξεχωρίζει για την εκρηκτική ντρίμπλα, τον εξαιρετικό έλεγχο μπάλας και την ικανότητά του να σκοράρει με άνεση και με τα δύο πόδια. Πολλές από τις «αρετές» του έχουν καλλιεργηθεί μέσω ενός συνηθισμένου τρόπου στη Βραζιλία, αφού τα νεαρά παιδιά αγωνίζονται και στο futsal (ποδόσφαιρο σάλας), έτσι ώστε να βελτιώνουν από νωρίς την τεχνική τους κατάρτιση.

Ο Νέτο εντάχθηκε στην Παλμέιρας το 2023 για την ομάδα Κ9 και από τότε η εξέλιξή του είναι εντυπωσιακή. Σε περισσότερους από 160 αγώνες σε ποδόσφαιρο και futsal έχει ξεπεράσει τα 200 γκολ και τις 100 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση 19 από τα 22 τουρνουά στα οποία συμμετείχε, ενώ έχει συλλέξει και αρκετά ατομικά βραβεία MVP και πρώτου σκόρερ.

Πρόσφατα συστήθηκε και στο ευρωπαϊκό κοινό, μιας και συμμετέχει μαζί με την ομάδα του στο διεθνές τουρνουά LaLiga FC Futures στη Μαδρίτη, όπου αντιμετωπίζει ισχυρούς συλλόγους όπως Φλαμένγκο, Μπόκα Τζούνιορς, Ρίβερ Πλέιτ και Ίντερ Μαϊάμι.

- 12 years-old.

- Already represented by ROC Nations Sports.

- 323 G/A in 164 Games for Palmeiras.



𝐏𝐇 𝐍𝐄𝐓𝐎 (𝟐𝟎𝟏𝟒) 🇧🇷🤯



pic.twitter.com/bZGqtLRFk4 — Rising Stars XI (@RisingStarXI) March 26, 2026

Το συγκεκριμένο τουρνουά μόνο τυχαίο δεν είναι, μιας και από εκεί έχουν δώσει τα πρώτα τους στίγματα κορυφαίοι ποδοσφαιριστές όπως οι Τσάβι, Ινιέστα, Κασίγιας και πρόσφατα ο Λαμίν Γιαμάλ.

Η Adidas και η εκπροσώπηση από κορυφαίο γραφείο μάνατζερ της Λατινικής Αμερικής

Η ταχύτατη άνοδός του δεν περνά απαρατήρητη ούτε εκτός γηπέδου. Ο νεαρός άσος συνεργάζεται με την Adidas, έχοντας μάλιστα πρόσφατα συμμετοχή σε event της εταιρίας δίπλα σε θρύλους όπως οι Κακά, Ντούνγκα και Ντενίλσον, ενώ εκπροσωπείται από τη Roc Nation Sports Brasil, το πρακτορείο που συνδέεται με τον Jay-Z και έχει διαχειριστεί κορυφαία ονόματα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Το ποδόσφαιρο βρίσκεται στο DNA της οικογένειας, καθώς ο πατέρας του, Πάουλο Ενρίκε, υπήρξε επαγγελματίας επιθετικός με παρουσία στις ακαδημίες της Ατλέτικο Μινέιρο και πέρασμα από την Παλμέιρας, πριν αναγκαστεί να αποσυρθεί πρόωρα λόγω τραυματισμών.

Παρότι είναι ακόμη πολύ μικρός για μεταγραφικά σενάρια, στη Βραζιλία ήδη τον συγκρίνουν με περιπτώσεις όπως ο Έντρικ και ο Εστεβάο, θεωρώντας τον ως την επόμενη τεράστια πώληση του ποδοσφαίρου της χώρας. Αν και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το ενδιαφέρον κάποιου κορυφαίου ευρωπαϊκού συλλόγου, οι εμφανίσεις του στο τουρνουά της LaLiga αναμένεται να προσελκύσει αρκετές ομάδες στο να ασχοληθούν ενεργά με την περίπτωση του.