Οι φωτιές στη Γαλλία απειλούν τα διάσημα κρασιά από Μπορντό και Μποζολέ – Φόβοι για «άρωμα καπνού»

Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στην ιστορία της είναι η Γαλλία, καθώς εξακολουθεί να μαίνεται το μέτωπο της τεράστιας φωτιάς στη Ζιρόντ, πολύ κοντά στο Μπορντώ και τους διεθνούς φήμης αμπελώνες του.

Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους και περίπου 420.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, γεγονός που καθιστά την πυρκαγιά «άνευ προηγουμένου» σύμφωνα με τα λόγια των τοπικών αξιωματούχων.

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Η φωτιά έφτασε σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από τη γαλλική πόλη των 268.000 κατοίκων, ενώ το πύρινο μέτωπο παρέμεινε στάσιμο τη Δευτέρα (27/7) με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον έλεγχό του.

Σοβαρό εμπόδιο για τις δυνάμεις πυρόσβεσης, που επιχειρούν στην περιοχή από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν οι συνεχώς μεταβαλλόμενοι άνεμοι και οι θερμές και ξηρές συνθήκες που λειτουργούσαν ως «πυριτιδαποθήκη» για την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

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Το αποτύπωμα του καπνού στο κρασί

Πέρα από τις τεράστιες εκτάσεις δάσους που χάθηκαν ήδη στις φλόγες αλλά και τα περίπου 240 σπίτια που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά, έκδηλος είναι ο φόβος για την τύχη των αμπελώνων του Μπορντό, οι οποίοι παράγουν ορισμένες από τις πιο διάσημες ποικιλίες κρασιού στον πλανήτη.

Επίσης, λόγω των επιπτώσεων του καπνού, συναγερμός έχει σημάνει και για το Μποζολέ (Beaujolais), τη διάσημη περιοχή κρασιού στη Γαλλία, που βγάζει το μοναδικό Μποζολέ Νουβώ, το οποίο φτιάχνεται από την ποικιλία σταφυλιού Γκαμέ.

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Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το thedrinkbusiness.com, οι ειδικοί τονίζουν ότι η μεγαλύτερη ανησυχία αυτή τη στιγμή δεν είναι η καταστροφή των αμπελιών από τις φλόγες αλλά η επίδραση του καπνού -την ίδια στιγμή που το πύρινο σύννεφο έχει «πνίξει» την περιοχή και «ταξιδεύει» στην Ευρώπη.

Με τον όρο «smoke taint», οι ειδικοί περιγράφουν τη διαδικασία κατά την οποία σωματίδια καπνού από φωτιά προσκολλώνται στη φλούδα των σταφυλιών, δημιουργώντας μια ανεπιθύμητη γεύση που υποβαθμίζει αισθητά την ποιότητα του κρασιού.

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Στα ελληνικά το φαινόμενο αποδίδεται και ως «αποτύπωμα καπνού», το οποίο επηρεάζει τα αμπέλια που εκτίθενται σε δασικές πυρκαγιές. Αρχικά τα σταφύλια ενδέχεται να μην μυρίζουν καπνό, όμως το πρόβλημα εκδηλώνεται όταν παράγεται το κρασί.

Το κρασί από τα αμπέλια «της φωτιάς» παρουσιάζει έντονη οσμή καπνού και γεύση στάχτης, καμένου ξύλου, υγρού κάρβουνου, ακόμα και «σβησμένου τσιγάρου». Επηρεάζεται ακόμα και η επίγευσή του, καθώς αφήνει μια πικρή, στυφή και δυσάρεστη αίσθηση «καψαλίσματος» στο λαιμό, η οποία διαρκεί.

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Το φαινόμενο είναι πιο έντονο στα κόκκινα κρασιά, επειδή κατά την οινοποίησή τους ο χυμός παραμένει για μέρες σε επαφή με τις φλούδες των σταφυλιών, εκεί δηλαδή που προσκολλάται ο καπνός.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση των γαλλικών Αρχών για την κατάσταση των αμπελώνων στο Μπορντό.

Σημειώνεται ότι το 85% με 90% των κρασιών που παράγει το Μπορντό είναι κόκκινα. Μία από τις πιο γνωστές ποικιλίες είναι το Μερλό, που διαθέτει φρουτώδη γεύση και βελούδινη υφή.

Άλλες ποικιλίες είναι το Καμπερνέ Σοβινιόν, το Καμπερνέ Φραν, ενώ στα λευκά κρασιά ξεχωρίζει το Σοβινιόν Μπλαν.

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Αβέβαιο πότε θα τεθεί υπό έλεγχο η «μεγα-πυρκαγιά»

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε στην τηλεόραση France 2 ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. «Έχουμε μια φωτιά που δεν είναι υπό έλεγχο και κινούταν προς την κατεύθυνση της αστικής περιοχής», δήλωσε. «Η συνολική κατάσταση είναι πολύ δυσμενής. Βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή κατάσταση».

Η νομάρχης της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκάς, κάλεσε τους επισκέπτες να αποφύγουν την περιοχή μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες. «Προτρέπουμε τους τουρίστες να μην έρθουν σε αυτή την περιοχή, τουλάχιστον μέχρι να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο», ανέφερε.

🚨 ALERTE ROUGE 🚨



Vue DRAMATIQUE depuis un Canadair : les flammes dévorent tout à seulement 15 km de la métropole bordelaise !!



Le mégafeu de Gironde n’est plus contenu… Bordeaux est aux portes de l’enfer. Des milliers déjà évacués, le feu avance, le vent souffle…



On est en… pic.twitter.com/EEg6SAaSw5 — SPIRITFIT (@SpiriTfitT) July 26, 2026

Ο Σεμπαστιάν Μπερζέ, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ζιρόντ, δήλωσε ότι το μέγεθος της πυρκαγιάς καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την πρόβλεψή της.

«Όταν υπάρχει μια φωτιά αυτού του μεγέθους, δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα. Είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί», δήλωσε.

Κατάσταση εθνικής ανάγκης στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, όπου έχει κηρυχθεί κατάσταση εθνικής ανάγκης, οι πυροσβέστες ανέφεραν κάποια πρόοδο, καθώς οι πιο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες βοήθησαν στην επιβράδυνση των μετώπων που συγχωνεύονταν έξω από τη Μαδρίτη.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης και την ένταση ακραίων φυσικών φαινομένων, όπως οι καύσωνες και οι δασικές πυρκαγιές.

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Οι πυρκαγιές αυτές εκδηλώθηκαν στην κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου, ενώ τροφοδοτήθηκαν από δάση που είχαν γίνει «μπαρούτι» μετά από διαδοχικούς καύσωνες και μήνες με βροχοπτώσεις κάτω του μετρίου.