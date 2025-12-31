Το διαστημικό τηλεσκόπιο Chandra της NASA «υποδέχεται» την Πρωτοχρονιά με το «Σμήνος Σαμπάνιας»

Γιορτάστε την Πρωτοχρονιά 2026 με το «Σμήνος Σαμπάνιας», ένα σμήνος γαλαξιών που φαίνεται σε αυτή τη νέα εικόνα από το παρατηρητήριο (ακτίνων Χ) Chandra της NASA και τα οπτικά τηλεσκόπια.



Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν αυτό το σμήνος γαλαξιών στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η ημερομηνία, σε συνδυασμό με την εμφάνιση των γαλαξιών που μοιάζει με φυσαλίδα και το υπερθερμασμένο αέριο που παρατηρήθηκε με τις παρατηρήσεις του Chandra (που απεικονίζεται με μωβ), ενέπνευσε τους επιστήμονες να δώσουν στο σμήνος γαλαξιών το παρατσούκλι «Σμήνος Σαμπάνιας», ένα όνομα πολύ πιο εύκολο να το θυμούνται από την επίσημη ονομασία του RM J130558.9+263048.4.



Η νέα σύνθετη εικόνα δείχνει ότι το «Σμήνος Σαμπάνιας» αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο σμήνη γαλαξιών που βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσης για να σχηματίσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο σμήνος.

Όπως εξηγεί η NASA, το αέριο πολλών εκατομμυρίων βαθμών στα σμήνη γαλαξιών συνήθως παίρνει ένα περίπου κυκλικό ή μέτρια οβάλ σχήμα στις εικόνες, αλλά στο «Σμήνος της Σαμπάνιας» είναι πιο διασκορπισμένο από πάνω προς τα κάτω, αποκαλύπτοντας την παρουσία των δύο συγκρουόμενων σμηνών. Δύο συστάδες μεμονωμένων γαλαξιών που αποτελούν τα συγκρουόμενα σμήνη είναι ορατές προς το πάνω και το κάτω μέρος του κέντρου.



Εκτός από τα δεδομένα του Chandra, αυτή η νέα εικόνα περιέχει οπτικά δεδομένα από τις Legacy Surveys, οι οποίες αποτελούνται από τρεις μεμονωμένες και συμπληρωματικές έρευνες από διάφορα τηλεσκόπια στην Αριζόνα και τη Χιλή.

Δείτε το βίντεο της NASA με τη νέα εικόνα του «Σμήνους Σαμπάνιας» για το νέο έτος:

Το «Σμήνος Σαμπάνιας» είναι μέλος μιας σπάνιας κατηγορίας συγχωνευόμενων σμηνών, η οποία περιλαμβάνει το γνωστό Σμήνος Σφαίρας, όπου το θερμό αέριο σε κάθε σμήνος έχει συγκρουστεί και επιβραδυνθεί, και υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ του θερμού αερίου και του πιο ογκώδους γαλαξία σε κάθε σμήνος.

Η ιστορία του «Σμήνους Σαμπάνιας»

Συγκρίνοντας τα δεδομένα με προσομοιώσεις σε υπολογιστή, οι αστρονόμοι κατέληξαν σε δύο πιθανότητες για την ιστορία του «Σμήνους Σαμπάνιας». Η μία είναι ότι τα δύο σμήνη συγκρούστηκαν ήδη μεταξύ τους πριν από δύο δισεκατομμύρια χρόνια. Μετά τη σύγκρουση, τα δύο σμήνη κινήθηκαν προς τα έξω και στη συνέχεια έλκονταν προς τα πίσω το ένα προς το άλλο από τη βαρύτητα και τώρα οδεύουν προς μια δεύτερη σύγκρουση.

Η άλλη εκδοχή είναι ότι μια μόνο σύγκρουση συνέβη πριν από περίπου 400 εκατομμύρια χρόνια και τα δύο σμήνη τώρα απομακρύνονται το ένα από το άλλο μετά από αυτή τη σύγκρουση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι περαιτέρω μελέτες του «Σμήνους Σαμπάνιας» μπορούν ενδεχομένως να τους διδάξουν πώς αντιδρά η σκοτεινή ύλη σε μια σύγκρουση υψηλής ταχύτητας.



Μια δημοσίευση που περιγράφει αυτά τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο The Astrophysical Journal και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Οι συγγραφείς της δημοσίευσης είναι οι Faik Bouhrik, Rodrigo Stancioli και David Wittman, όλοι από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Ντέιβις.



Το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Marshall της NASA στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα διαχειρίζεται το πρόγραμμα Chandra. Το Κέντρο Ακτίνων Χ Chandra του Αστροφυσικού Παρατηρητηρίου Smithsonian ελέγχει τις επιστημονικές δραστηριότητες από το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης και τις πτητικές λειτουργίες από το Μπέρλινγκτον της Μασαχουσέτης.