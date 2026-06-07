Το δίλημμα του Τραμπ μετά τις νέες επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ: Τέλος η εκεχειρία;

Η ευκαιρία που, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, περίμενε εδώ και δύο μήνες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου φαίνεται να βρίσκεται πλέον μπροστά του.



Οι νέες επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους κατά του Ισραήλ δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή και επαναφέρουν στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο η ήδη εύθραυστη εκεχειρία μπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο, η κρίσιμη απόφαση δεν θα ληφθεί στην Ιερουσαλήμ αλλά στην Ουάσιγκτον.



Ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται πλέον να αποφασίσει αν τα συγκεκριμένα χτυπήματα συνιστούν ουσιαστική παραβίαση των όρων της εκεχειρίας και αν, κατά συνέπεια, αυτή θεωρείται πλέον λήξασα. Η αμερικανική στάση αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο τις επόμενες κινήσεις του Ισραήλ αλλά και το αν η περιοχή θα επιστρέψει σε έναν κύκλο στρατιωτικής κλιμάκωσης ή θα υπάρξει προσπάθεια διάσωσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Πάντως αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ-Νετανιάχου στον απόηχο της νέας επίθεσης του Ιράν με πυραύλους κατά του Ισραήλ.

«Βρισκόμαστε κοντά σε τελική συμφωνία με το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στην ιστοσελίδα AXIOS υποστήριξε ότι τα ιρανικά πλήγματα δεν προκάλεσαν απώλειες και εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει σε νέα στρατιωτική απάντηση. «Αν ο Μπίμπι ανταποδώσει, τότε όλο αυτό θα συνεχιστεί όπως τα τελευταία 47 χρόνια ή ακόμη και τα τελευταία 3.000 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «πολύ κοντά» σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν, την οποία χαρακτήρισε «καλή συμφωνία», τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να τιναχθεί στον αέρα η διαπραγματευτική διαδικασία εξαιτίας της τρέχουσας έντασης.



Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει άμεσα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να τον παροτρύνει να μην προχωρήσει σε αντίποινα. «Και οι δύο πλευρές έκαναν αυτό που ήθελαν. Το Ισραήλ έκανε το χτύπημά του και το Ιράν έκανε το δικό του. Δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα αποκλιμάκωσης της κρίσης.



Επιπλέον, μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος προς το καθεστώς της Τεχεράνης δήλωσε: «Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι το εξής: εκτοξεύσατε τους πυραύλους σας, αυτό είναι αρκετό».



Ο Τραμπ κάλεσε το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξει σε συμφωνία.