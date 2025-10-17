Το διπλό «χτύπημα» από Βενιζέλο

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν κινείται μόνο στη σφαίρα της μεταπολιτικής, όπως είχε πει ο ίδιος, θέλοντας να δηλώσει ότι παρεμβαίνει και εκφράζεται ελεύθερα και χωρίς την «αιχμαλωσία» των κομματικών στεγανών.

Αυτό το κάνει σίγουρα, όμως με τον τρόπο του καταφέρνει να περνά τα μηνύματά του, τα οποία αφορούν την πολιτική κατάσταση για το σήμερα και το αύριο. Άρα λοιπόν κινείται και στο πεδίο της ζώσας πολιτικής και μάλιστα με θέσεις που εδώ και καιρό δείχνουν την έντονη αντιπολιτευτική του διάθεση προς την κυβέρνηση και τη διακριτική στήριξή του στο ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη.

Εξάλλου, οι μεταξύ τους δίαυλοι είναι διαρκώς ανοιχτοί και την περασμένη Δευτέρα τα είπαν από κοντά. Επειδή πάντως κάθε φορά που ο Βενιζέλος τοποθετείται για την τρέχουσα επικαιρότητα συνήθως προκαλείται ο σχετικός ντόρος, θέλω να σημειώσω ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να συμβεί την επόμενη εβδομάδα στην εκδήλωση που διοργανώνει μέσω του Κύκλου Ιδεών με θέμα το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις.

Λεπτομέρειες για τα όσα θα πει δεν είμαι μάντης να γνωρίζω, όμως ως γνωστόν, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει υπάρξει θιασώτης των κυβερνήσεων συνεργασίας και το έχει κάνει πράξη με τη λεγόμενη συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου το 2012 – 2014 σε συνθήκες μη κανονικότητας.

Έχει υπηρετήσει βέβαια και μονοκομματικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Τώρα βέβαια πολλά έχουν αλλάξει από τότε, ο Ανδρουλάκης έχει κλείσει την πόρτα στη ΝΔ, αλλά πάντως είναι οφθαλμοφανές ότι με βάση τις τωρινές δημοσκοπικές καταγραφές δεν προκύπτει μονοκομματική αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Άρα αδιέξοδο, άρα συνεργασίες; Γι’ αυτό σας λέω ότι έχει ενδιαφέρον η εκδήλωση την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, με ομιλητές πλην Βενιζέλου τους Ινώ Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια, ΙΔΙΣ, π. στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ, Κώστα Κωστή, καθηγητή Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, Ανδρέα Πετρουλάκη, γελοιογράφο, Παύλο Τσίμα, δημοσιογράφο, Στράτο Φαναρά, πρόεδρος και διευθύνοντα σύμβουλο Metron Analysis και συντονίστρια τη Νίκη Λυμπεράκη.

Ένα στίγμα των θέσεών του έδωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews όπου υποστήριξε ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη». Μάλιστα, εμφανίστηκε απαισιόδοξος αναφορικά με το αν «υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις επόμενες εκλογές», εντοπίζοντας ένα διπλό αδιέξοδο «θεσμικό και αξιακό», καθώς «η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί».

Γενικά ο Βενιζέλος δεν φημίζεται για την αυτοσυγκράτηση στο λόγο του, όμως στη συνέντευξη μου φάνηκε ιδιαίτερα ήρεμος πάνω σε αυτά που έλεγε και αυτό, αν μη τι άλλο, καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την επερχόμενη εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών».