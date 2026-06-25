Το διπλό μυστήριο γύρω από τη δολοφονία στην Καλλιθέα - Γιατί απομακρύνονται τα οπαδικά κίνητρα

Διπλό μυστήριο γύρω από την δολοφονία του 17χρονου οπαδού μεγάλης ομάδας, λίγο μετά τις 22.00 το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στην περιοχή της Καλλιθέας έπειτα από συμπλοκή που συμμετείχαν 14 άτομα ηλικίας μεταξύ 17 και 19 ετών τα περισσότερα.

Αν και αρχικά, λόγω του γεγονός ότι το θύμα πήγε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο φορώντας μπλούζα μεγάλης ομάδας, θεωρήθηκε σχεδόν δεδομένο ότι το κίνητρο της αιματηρής συμπλοκής ήταν οπαδικό, για την ώρα αυτό δεν είναι «δεμένο». Αυτό καθώς από τους 14 που συμμετείχαν μόνο ένας είναι οπαδός αντίπαλης ομάδας και πήγε στο σημείο -στην οδό Μεγαλοπόλεως- σε δεύτερο χρόνο και όχι κατά την αρχική αντιδικία.

Οι συλληφθέντες προανακριτικά τηρούν αρνητική στάση απέναντι στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, αρνούμενοι να πουν τι συνέβη και φτάσαμε στη δολοφονία ενός νεαρού. Ο δράστης, Έλληνας γύρω στα 18, έχει ομολογήσει την πράξη του χωρίς όμως να πει τι ακριβώς συνέβη.

Στιγμιότυπο μετά την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα / Φωτ.: FLASH

Μυστήριο με την ταυτότητα του θύματος

Κι αν το πρώτο μυστήριο έχει να κάνει με το κίνητρο της αιματηρής συμπλοκής, το δεύτερο είναι με την ταυτότητα του θύματος την οποία δεν αποκαλύπτουν τα άτομα της παρέας του, ενώ μέχρι στιγμής δεν τον έχει αναζητήσει κανείς σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με όσα στοιχεία έχει συλλέξει η ΕΛΑΣ, η συμπλοκή ξεκίνησε από την πλατεία στην οδό Μεγαλουπόλεως. Εκεί αρχικά ήταν μία παρέα έξι ατόμων -ανάμεσα τους και το θύμα- οι οποίοι αντιδικούσαν με μία άλλη παρέα τριών ατόμων, που όταν αντιλήφθηκαν ότι η κατάσταση ξεφεύγει, κάλεσαν «ενισχύσεις». Στο σημείο έφτασε ένα ΙΧ αυτοκίνητο με πέντε άτομα, ανάμεσα τους και ο δράστης της δολοφονίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή. Ο δράστης, που έχει συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη του, είπε στους αστυνομικούς ότι πέταξε το μαχαίρι του εγκλήματος στην οδό Χριστιανουπόλεως, με τους αστυνομικούς να το αναζητούν.

Τέλος, στο μικροσκόπιο των Αρχών φαίνεται να μπαίνει ένας διαπληκτισμός που φέρεται να έγινε πριν από περίπου ένα μήνα, πάλι ανάμεσα σε άτομα των δύο ομάδων που βρίσκονταν αρχικά στην πλατεία της Καλλιθέας.