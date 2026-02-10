Το Discord θα απαιτεί πλέον επιβεβαίωση ταυτότητας, μετά τη διαρροή 70.000 λογαριασμών

Το Discord αντιμετωπίζει σφοδρή κριτική για τη διαρροή στοιχείων από 70.000 λογαριασμούς του και έτσι προχωράει στην επιβολή υποχρεωτικής επαλήθευσης ηλικίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρωτοβουλία έρχεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της προστασίας των παιδιών και των νέων, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί ανησυχίες για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε μια πλατφόρμα που ήδη έχει πληγεί από κυβερνοεπιθέσεις.



H διαρροή στοιχείων 70.000 χρηστών

Τον Οκτώβριο του 2025, η εταιρεία του Discord ανακοίνωσε ότι hackers είχαν πρόσβαση σε εταιρεία συνεργάτη, η οποία διαχειριζόταν τη διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας και την εξυπηρέτηση πελατών. Από την επίθεση διέρρευσαν επίσημες φωτογραφίες κρατικών εγγράφων πιστοποίησης ταυτότητας περίπου 70.000 χρηστών, που είχαν υποβάλει αιτήματα για επαλήθευση ηλικίας ή για αλλαγές αποφάσεων, όπως αναστολή λογαριασμών.

Ταυτόχρονα, ενδέχεται να έχουν υποκλαπεί ονόματα, λογαριασμοί mails, διευθύνσεις IP, μηνύματα προς την υποστήριξη πελατών και ακόμη στοιχεία που σχετίζονται με την καταγραφή της χρήσης της πλατφόρμας. Το Discord διαβεβαίωσε πως δεν έχει παραβιαστεί το κύριο του σύστημα και πως δεν υπάρχουν στοιχεία για πληροφορίες πιστωτικών καρτών ή κωδικών ασφαλείας, αλλά η ανησυχία των χρηστών είναι έκδηλη.



Τι αλλάζει τώρα;

Το Discord ανακοίνωσε μεταβολή στην προεπιλεγμένη πολιτική για όλους τους χρήστες, με την εφαρμογή μιας εμπειρίας “κατάλληλης για εφήβους” από τις αρχές Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι νέοι και υφιστάμενοι λογαριασμοί θα φαίνονται αρχικά ως λογαριασμοί ανήλικων, εκτός αν ο χρήστης επαληθεύσει ότι είναι ενήλικας.

Για να έχει κάποιος πρόσβαση σε κανάλια και servers που περιλαμβάνουν υλικό για άνω των 18 ετών θα πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας του. Το Discord προσφέρει δύο βασικούς τρόπους για την πιστοποίηση ηλικίας: είτε μια video selfie με μηχανισμό ανίχνευσης ηλικίας που θα χρησιμοποιεί και τεχνητή νοημοσύνη, είτε η φόρτωση ενός εγγράφου επιβεβαίωσης ταυτότητας σε μια πλατφόρμα που «τρέχει» από τρίτη εταιρεία.



Αντιδράσεις από την κοινότητα

Η απόφαση του Discord έχει συναντήσει έντονη αντίδραση από τους χρήστες, κυρίως λόγω της πρόσφατης διαρροής. Πολλοί θεωρούν ως παράδοξο το γεγονός να ζητείται πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία (όπως selfies και ταυτότητες ή διαβατήρια) από τη στιγμή που ακόμη δεν έχει γίνει ξεκάθαρο τι διέρρευσε στην πρόσφατη κυβερνοεπίθεση. Παράλληλα, ορισμένοι προβληματίζονται για την αξιοπιστία των τρίτων αυτών εταιρειών, καθώς ουδείς γνωρίζει προς το παρόν πληροφορίες για αυτές.