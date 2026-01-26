Το «δώρο γενεθλίων» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Μουρίνιο και το ρεκόρ που κρατάει για... πάντα

Ο Ζοσέ Μουρίνιο γιορτάζει σήμερα (26/01) τα γενέθλιά του. Ο θρύλος των πάγκων γίνεται 63 ετών και η πρώην του ομάδα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του χάρισε ένα πολύτιμο και συνάμα... απρόσμενο «δώρο γενεθλίων».

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσουν την πρωτοπόρο της Premier League, Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» διατηρούσαν μέχρι την αναμέτρηση της Κυριακής (25/01) ελπίδες για να σπάσουν ένα από τα πιο σπάνια ρεκόρ στην ιστορία του πρωταθλήματος Αγγλίας. Κατόχος του; Ο Ζοσέ Μουρίνιο...

Το μυθικό ρεκόρ του Μουρίνιο

Ήταν 2005 όταν η Τσέλσι του Μουρίνιο κατέκτησε την Premier League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Πορτογάλος τεχνικός, στην πρώτη του χρονιά στην Αγγλία, κατόρθωσε κάτι ανεπανάληπτο. Δημιούργησε μία αμυντική μηχανή, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος (38 αγώνες) δέχθηκε μόλις 15 γκολ.

Η μοναδική ομάδα που απείλησε το ρεκόρ του Πορτογάλου ήταν η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα. Οι «κανονιέρηδες», πριν την ολοκλήρωση του αγώνα με τη Γιουνάιτεντ είχαν δεχθεί μόλις 14 γκολ σε 22 παιχνίδια.

Μέχρι την 20η αγωνιστική, όταν και δέχθηκε 2 γκολ από τη Μπόρνμουθ, την οποία κέρδισε με σκορ 3-2, η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου είχε δεχθεί μόλις 12 γκολ σε 19 παιχνίδια και στην Αγγλία οι αναλυτές ανέφεραν πως οι πιθανότητες της ομάδας του Αρτέτα να σπάσει το ρεκόρ του Μουρίνιο είχαν πολλαπλασιαστεί.

Η πρώην ομάδα του Μουρίνιο και το «δώρο γενεθλίων»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ανέλαβε τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Ιούλιο του 2016 και παρέμεινε στο «Θέατρο των Ονείρων» για 2,5 χρόνια. Κατέκτησε ένα Europa League και θεωρήθηκε ο πιο επιτυχημένος προπονητής της ομάδας από την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και μετά.

Η φανταστική εμφάνιση της Γιουνάιτεντ στο «Έμιρεϊτς» το βράδυ της Κυριακής (25/01), μία ημέρα πριν τα γενέθλια του «Special One», χάρισε στον Πορτογάλο τεχνικό ένα απροσδόκητο «δώρο γενεθλίων».

Οι «κόκκινοι διάβολοι» διατήρησαν ζωντανό το ρεκόρ του Μουρίνιο για ακόμη μία χρονιά, υποχρεώνοντας την Άρσεναλ σε 17 γκολ παθητικό.

Arsenal have now conceded 17 goals in the Premier League in 2025/26, meaning Chelsea’s record for the fewest goals conceded in a single season in the competition is safe for another year.



Will it ever be beaten? 🤔 pic.twitter.com/3NMRaT2og2 — Squawka (@Squawka) January 25, 2026

Το σπάνιο ρεκόρ του 63χρονου Πορτογάλου δείχνει σχεδόν απίθανο να σπάσει, με τη διοργανώτρια αρχή να δημοσιεύει στα κοινωνικά δίκτυα ένα γράφημα, το οποίο αποδεικνύει τη μοναδικότητα του επιτεύγματος.

Όλα αυτά, την ώρα που ο «Special One» σβήνει 63 κεράκια και χαμογελάει σιωπηρά με την επιτυχία της πρώην του ομάδας...