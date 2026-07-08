Το δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ για τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα

Η τουρκική προεδρία επέλεξε να προσφέρει στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένα εξατομικευμένο αναμνηστικό δώρο, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα.

Συγκεκριμένα, κάθε ηγέτης της Συμμαχίας παρέλαβε ένα κόκκινο στυλό, στο οποίο ήταν χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομά του, προσδίδοντας στο δώρο έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα.

Reuters

Reuters

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα στυλό τράβηξαν τα βλέμματα τόσο για την κομψή αισθητική τους όσο και για τον συμβολισμό της εξατομίκευσής τους. Μάλιστα, οι φωτογραφίες των δώρων που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσαν πλήθος θετικών σχολίων.

Reuters

Reuters

Το μενού του δείπνου των ηγετών

Η τουρκική γαστρονομία βρέθηκε στο επίκεντρο του επίσημου δείπνου των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με ένα μενού που συνδυάζει παραδοσιακές συνταγές και σύγχρονες γαστρονομικές δημιουργίες.

Το δείπνο ξεκίνησε με πίτα (Pide) ψημένη σε ξυλόφουρνο, συνοδευόμενη από βούτυρο Τραπεζούντας και κηρήθρα με μέλι από το Χιζάν, ενώ ακολούθησαν λαχανικά μπρεζέ με ελαιόλαδο και καμένο γιαούρτι από το Ντενιζλί.

Τα ορεκτικά περιελάμβαναν επίσης τα παραδοσιακά μαντί (Manti), τα χαρακτηριστικά τουρκικά ζυμαρικά με γέμιση, που σερβιρίστηκαν με καμένο γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ ντομάτας από το Αϊάς.

Για το κυρίως πιάτο οι προσκεκλημένοι είχαν δύο επιλογές: λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα με μαστίχα από την Ούρλα και αμπελόφυλλα από το Τοκάτ ή αργοψημένο μοσχαρίσιο ribeye, συνοδευόμενο από καμένο βούτυρο Τραπεζούντας, καπνιστή μελιτζάνα και φρικέ με μανιτάρια μορχέλες.

Το επίσημο δείπνο ολοκληρώθηκε με μπακλαβά με γάλα, αφρό φιστικιού Antep, παγωτό από το Καχραμανμαράς και περγαμόντο.