Το ΔΣ του Συλλόγου «Τέμπη 2023» ζήτησε από τη Μαρία Καρυστιανού να παραιτηθεί

Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου «Τέμπη 2023» ζήτησε το Διοικητικό Συμβούλιο από τη Μαρία Καρυστιανού το απόγευμα της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου.

Η κίνηση έρχεται μετά από τις πρόσφατες δηλώσεις της κας Καρυστιανού ότι θα παραιτηθεί μόνον εάν αυτό της ζητηθεί από τον Σύλλογο.

«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τα email. Περιμένω να δεχθώ το αντίστοιχο email» είχε πει έξω από τα δικαστήρια Λάρισας, συμπληρώνοντας: «Τον Μάρτιο λήγει ούτως ή άλλως η θητεία μου. Οπότε, είναι σχετικά κοντά. Βεβαίως, εφόσον μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το διοικητικό συμβούλιο, ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

Ομόφωνη η απόφαση

Η κίνηση αυτή επήλθε ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μελών του ΔΣ του Συλλόγου καθώς διαφωνούν με τη δημιουργία πολιτικού κόμματος από την κα Καρυστιανού και την συμμετοχή της στις εκλογές.

Αν και η θητεία της έληγε επίσημα τον Μάρτιο, η απόφαση του ΔΣ κοινοποιήθηκε μέσω e-mail στην κυρία Καρυστιανού.

Αρκετοί ήταν οι συγγενείς θυμάτων που είχαν σχολιάσει τις εξελίξεις γύρω από την ενασχόληση της Μαρίας Καρυστιανού με την πολιτική, σημειώνοντας ότι «για λόγους αρχής» θα έπρεπε η Μαρία Καρυστιανού να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου, προτού ανακοινώνει τα μελλοντικά της σχέδια στην πολιτική σκηνή της χώρας.

«Σίγουρα δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα και πολιτικό φορέα» είχε σημειώσει ο κ. Ασλανίδης, ενώ ο κ. Ρούτσι είχε υπογραμμίσει ότι δεν έκανε την απεργία πείνας για να μπει σε κόμμα, αλλά για να βρει την αλήθεια για το παιδί του. «Εφόσον δήλωσε ότι το πάει για κόμμα καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο» πρόσθεσε ο Πάνος Ρούτσι.