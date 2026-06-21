Το είδαμε και αυτό: Παίκτης της Παραγουάης πήρε το ρολόι του διαιτητή... σαν να μη συμβαίνει τίποτα

Ο Ματίας Γκαλάρσα έβαλε την υπογραφή του στη νίκη της Παραγουάης κόντρα στην Τουρκία, η οποία αποχαιρέτησε πρόωρα το Μουντιάλ 2026.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής από την Παραγουάη βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στο ματς με την Τουρκία τα ξημερώματα του Σαββάτου 20/06, για τους λάθος λόγους, παρότι σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης μόλις στο 2ο λεπτό.



Πήρε το ρολόι και έφυγε...

Ο 23χρονος μέσος έγινε viral μέσα από μία στιγμή του αγώνα, όπου φόρεσε τα ρολόγια του διαιτητή. Συγκεκριμένα, το ρολόι είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο ύστερα από ένταση και αψιμαχίες μεταξύ ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.



Paraguayan footballer Matias Galarza stole the referee's watch that fell off in the 45th minute of the match.



The footage of the footballer picking up the watch from the ground and putting it on his own wrist went viral on social media. 😂 pic.twitter.com/dPZxUE8bIU — Kara (@UTDKarra) June 21, 2026

Την ώρα που ο διαιτητής Ίβαν Μπάρτον επιχειρούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα και να απομακρύνει τους παίκτες, το ρολόι βγήκε από τον καρπό του και κατέληξε στο χορτάρι. Εκεί ήταν ο Γκαλάρσα, ο οποίος μάζεψε το ρολόι, το προσάρμοσε στο χέρι του και αργότερα στο δεύτερο ημίχρονο, ο διαιτητής φάνηκε στην να το φοράει κανονικά.