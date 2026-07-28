Το είπε και το έκανε: Ο Κουκουρέγια χτύπησε τατουάζ το πρόσωπο του Ντε Λα Φουέντε

Ο Μαρκ Κουκουρέγια ήταν συγκλονιστικός στο Παγκόσμιο Κύπελλο και συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτησή του. Και πέραν τούτου έδωσε μια υπόσχεση σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου την οποία τήρησε.

Ο Ισπανός μπακ ήταν βασικός και αναντικατάστατος και δεν έχασε λεπτό στην πορεία για την κατάκτηση του τίτλου, μοιράζοντας μάλιστα και τρείς ασίστ. Ο Κουκουρέγια είναι γνωστός για την... τρέλα που κουβαλάει και το έδειξε για ακόμα μια φορά, καθώς είχε δηλώσει πως σε περίπτωση που η Ισπανία κατακτήσει το Μουντιάλ θα κάνει τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή του, Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ και ο Κουκουρέγια έκανε όντως τατουάζ τον Ντε Λα Φουέντε. Αυτό μάλιστα έγινε από τρεις φίλους του καθώς για να γίνει ένα τέτοιο σχέδιο θέλει ώρες και περισσότερες από μία επισκέψεις. Πάντως οφείλουμε να τον παραδεχτούμε. Είναι άνθρωπος που κρατάει τον λόγο του.