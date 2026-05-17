Σπορ Θεσσαλονίκη Ποδόσφαιρο

Το έκανε ξανά η ΜΠΑΜ FC: 4η διαδοχική άνοδος και τώρα Γ' Εθνική

Με την εκτός έδρας νίκη στην έδρα του Πα΄΄υλου Μελά με 1-0, πήραν την άνοδο για τη Γ' εθνική.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μία ομάδα που ξεκίνησε πριν 4 χρόνια από το Γ' τοπικό Μακεδονίας έχει καταφέρει να πάρει σε ισάριθμες σεζόν την άνοδο που την έφτασαν πλέον στη Γ' εθνική.

Είναι μία ομάδα που φτιάχτηκε από δύο Youtubers τον Χάρη Τάσσο(Madney) και τον Χάρη Μηλιώνη(Karpouzis), που μαζί με τον προπονητή Μανώλη Κωνσταντάραέφτιαξαν ένα ρόστερ που έχει μέσο όρο ηλικίας τα 21 έτη!

Με το γκολ του Εμμανουηλίδη(45+2), πήραν τη νίκη με 1-0 απέναντι στον Παύλο Μελά και μαζί με τη συνολική συγκομιδή βαθμών τερμάτισαν πρώτοι στα Play-Off και πήραν την ιστορική άνοδο.

