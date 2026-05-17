Το έκανε ξανά η ΜΠΑΜ FC: 4η διαδοχική άνοδος και τώρα Γ' Εθνική

Μία ομάδα που ξεκίνησε πριν 4 χρόνια από το Γ' τοπικό Μακεδονίας έχει καταφέρει να πάρει σε ισάριθμες σεζόν την άνοδο που την έφτασαν πλέον στη Γ' εθνική.

Είναι μία ομάδα που φτιάχτηκε από δύο Youtubers τον Χάρη Τάσσο(Madney) και τον Χάρη Μηλιώνη(Karpouzis), που μαζί με τον προπονητή Μανώλη Κωνσταντάρα, έφτιαξαν ένα ρόστερ που έχει μέσο όρο ηλικίας τα 21 έτη!

Με το γκολ του Εμμανουηλίδη(45+2), πήραν τη νίκη με 1-0 απέναντι στον Παύλο Μελά και μαζί με τη συνολική συγκομιδή βαθμών τερμάτισαν πρώτοι στα Play-Off και πήραν την ιστορική άνοδο.