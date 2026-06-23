Το El Niño επιστρέφει και εκδικείται: Ανησυχούν οι ειδικοί για παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση

Το παγκόσμιο κλιματικό φαινόμενο El Niño επιστρέφει με πρωτοφανή ένταση, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους επιστήμονες, τους αναλυτές και τους διεθνείς οργανισμούς. Αν και οι μετεωρολόγοι εστιάζουν στην πιθανότητα να εξελιχθεί σε έναν «υπερ-El Niño» ή σε ένα φαινόμενο ισχύος «Γκοτζίλα» λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που καταγράφονται στα ύδατα του Ειρηνικού Ωκεανού, οι πραγματικές και πιο άμεσες απειλές ξεπερνούν κατά πολύ τα μετεωρολογικά δεδομένα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συνέπειες θα είναι βαθιά κοινωνικές και οικονομικές, με επίκεντρο την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, την εξάπλωση λιμών και τη γεωπολιτική αστάθεια.

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος της απειλής, είναι απαραίτητο να δούμε πώς λειτουργεί το φαινόμενο. Η νότια ταλάντωση El Niño αποτελεί έναν φυσικό κύκλο που επηρεάζει τον παγκόσμιο καιρό. Κατά τη διάρκεια της θερμής φάσης του, οι εξασθενημένοι άνεμοι επιτρέπουν στα θερμά ύδατα του δυτικού Ειρηνικού να μετατοπιστούν προς τα ανατολικά, αλλάζοντας δραματικά τα πρότυπα των βροχοπτώσεων. Αυτό μεταφράζεται σε ακραίες ξηρασίες σε περιοχές όπως η Αυστραλία, η Νοτιοανατολική Ασία και η Ανατολική Αφρική, ενώ την ίδια στιγμή προκαλεί καταστροφικές πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις στις δυτικές ακτές της Νότιας Αμερικής.

Ωστόσο, η φετινή επιστροφή του φαινομένου διαφέρει σημαντικά από το παρελθόν. Το El Niño αναπτύσσεται πλέον πάνω σε ένα ήδη υπερθερμασμένο περιβάλλον, το οποίο έχει διαμορφωθεί από τις δεκαετίες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι οι συνήθεις επιπτώσεις του φαινομένου δεν προστίθενται απλώς στις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής, οδηγώντας σε ακραίες θερμοκρασίες και καιρικά φαινόμενα που η ανθρωπότητα δεν έχει ξαναζήσει.

Οι κλιματικές αλλαγές που οδηγούν σε πολιτικές ανατροπές

Η ιστορία μάς έχει δείξει ότι οι κλιματικές αυτές διαταραχές μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για μεγάλες πολιτικές ανατροπές. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ένας εξαιρετικά ισχυρός El Niño οδήγησε στην κατάρρευση της παγκόσμιας αλιείας γαύρου στο Περού και προκάλεσε βιβλικών διαστάσεων ξηρασίες στη Νότια Ασία και την Υποσαχάρια Αφρική. Στην Αιθιοπία, η καταστροφή των σοδειών και ο λιμός που ακολούθησε προκάλεσαν τεράστια λαϊκή οργή κατά της κυβέρνησης, η οποία προσπάθησε να αποκρύψει την καταστροφή. Η κοινωνική αυτή έκρηξη οδήγησε τελικά στην ανατροπή του αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελασιέ και στην εγκαθίδρυση μιας βάναυσης στρατιωτικής δικτατορίας. Αυτό το ιστορικό παράδειγμα υπενθυμίζει στους αναλυτές ότι η πείνα που προκαλείται από το κλίμα μπορεί να αποσταθεροποιήσει ολόκληρα κράτη και να αλλάξει την πορεία της ιστορίας.

Σήμερα, οι προβλέψεις για το τρέχον έτος είναι εξαιρετικά δυσοίωνες. Το Δίκτυο Συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης Λιμού εκτιμά ότι ο αριθμός των ανθρώπων που θα χρειαστούν επείγουσα επισιτιστική βοήθεια θα εκτιναχθεί σε πρωτοφανή επίπεδα, αγγίζοντας τα 115 έως 125 εκατομμύρια παγκοσμίως μέχρι το τέλος της χρονιάς. Περιοχές που μαστίζονται ήδη από ένοπλες συγκρούσεις και φτώχεια, όπως το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, η Σομαλία και η Υεμένη, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου. Η ξηρασία θα εκμηδενίσει τις τοπικές σοδειές, ενώ οι τιμές των βασικών τροφίμων θα αυξηθούν δραματικά, καθιστώντας την επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων αδύνατη χωρίς εξωτερική παρέμβαση.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα εμφανίζεται λιγότερο προετοιμασμένη από ποτέ για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση. Οι μεγάλες δυτικές δυνάμεις, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες, προχωρούν σε σημαντικές περικοπές στους προϋπολογισμούς εξωτερικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στρέφοντας την προσοχή τους στα δικά τους εσωτερικά οικονομικά προβλήματα και σε γεωπολιτικές συγκρούσεις. Την ίδια στιγμή, οι παγκόσμιες τιμές των λιπασμάτων και της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που εμποδίζει τους αγρότες στις αναπτυσσόμενες χώρες να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους ή να αυξήσουν την παραγωγή τους.

Η κρίση, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί μόνο στις φτωχότερες χώρες του πλανήτη. Οι αναπτυγμένες οικονομίες θα νιώσουν επίσης τις συνέπειες, αν και με διαφορετικό τρόπο. Η παγκόσμια γεωργική παραγωγή θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα, επηρεάζοντας τις τιμές βασικών αγαθών στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, η άνοδος της θερμοκρασίας ευνοεί την εξάπλωση ασθενειών που μεταδίδονται από έντομα, όπως ο δάγκειος πυρετός και η ελονοσία, σε περιοχές που προηγουμένως θεωρούνταν ασφαλείς. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ακόμη και σε πλούσιες χώρες με ισχυρά συστήματα υγείας, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, η κλιματική αυτή πίεση μπορεί να επιβραδύνει τη μείωση της θνησιμότητας και να επιβαρύνει σημαντικά τις δημόσιες υποδομές.

Προκειμένου να αποφευχθεί μια ολοκληρωτική καταστροφή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ απευθύνουν εκκλήσεις για άμεση χρηματοδότηση και λήψη προληπτικών μέτρων. Η στρατηγική τους εστιάζει στην παροχή ανθεκτικών σπόρων στους αγρότες, στη βελτίωση των συστημάτων άρδευσης και στη δημιουργία αποθεμάτων τροφίμων πριν το φαινόμενο χτυπήσει με όλη του την ισχύ. Η επιστημονική κοινότητα τονίζει ότι το El Niño δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό, παροδικό καιρικό γεγονός, αλλά ως μια σκληρή προειδοποίηση για το μέλλον της ανθρωπότητας σε έναν πλανήτη που θερμαίνεται με ταχείς ρυθμούς.