Το ελιξίριο της νεότητας βρίσκεται στην κουζίνα σας

Μία καθημερινή συνήθεια σχεδόν του 70% του πληθυσμού στο Δυτικό κόσμο, ο καφές, περιέχει ένα σύνθετο μείγμα αντιγηραντικών και άλλων στοιχείων που ενισχύουν την απόδοση. Ο καθημερινός μας καφές μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα, σύμφωνα με όλο και περισσότερες έρευνες.

Οι εν λόγω έρευνες, μάλιστα, δείχνουν ότι ο καφές δίνει επίσης ώθηση στην πνευματική, αλλά και τη σωματική μας απόδοση, ενώ μπορεί να καταπολεμήσει τις φλεγμονές και να αποτρέψει σοβαρές ασθένειες, όπως καρδιακά νοσήματα, καρκίνος και διαβήτης, σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη, η οποία επίσης έδειξε ότι ο καφές αποτελεί ασπίδα προστασίας και από την άνοια.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι καφέδες εξίσου αποτελεσματικοί για τα οφέλη στην υγεία. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι κάποια είδη καφέ είναι πιο υγιεινά από άλλα, ενώ ο υπερβολικός καφές μπορεί να βλάψει τελικά την υγεία.

Τα οφέλη του καφέ στον εγκέφαλο και την καθημερινότητα

Νευροεπιστήμονες ξεκινούν και οι ίδιοι την ημέρα τους με έναν καφέ. Η διέγερση που προσφέρουν τα συστατικά και το άρωμα του καφέ επεκτείνονται και μετά το τέλος του. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι που πίνουν δύο με τρεις κούπες καφέ την ημέρα έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια.

Πέραν των χημικών του καφέ, τα κοινωνικά, πολιτιστικά και αισθητηριακά του στοιχεία ωφελούν επίσης τον εγκέφαλο, βοηθώντας μας να χαλαρώσουμε και να παραμένουμε παρόντες, σύμφωνα με άλλη μελέτη.

Το ερώτημα γιατί ο καφές είναι τόσο ωφέλιμος για την υγεία μας δεν έχει απαντηθεί οριστικά, καθώς ως προϊόν ο καφές είναι τόσο περίπλοκος που οι ερευνητές ακόμα αναζητούν το γιατί μας κάνει τόσο καλό.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες πάντως είναι η καφεΐνη, ένα διεγερτικό που αυξάνει τον μεταβολισμό και μειώνει τη φλεγμονή.

Οι μελέτες συνδέουν τον καφέ με πολλά οφέλη, όπως

Χαμηλότερο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνων, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του παχέος εντέρου και του καρκίνου του ήπατος

Μειωμένο κίνδυνος καρδιακών παθήσεων, καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου

Βελτιωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη και χαμηλότερος κίνδυνος διαβήτη

Καλύτερη διάθεση και λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης

Μάλιστα, κάποιοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο ντεκαφεϊνέ καφές δε συνδέεται με τα ίδια οφέλη για την υγεία, όπως ο κανονικός καφές.

Βέβαια, η καφεΐνη δεν είναι το μόνο ενδιαφέρον συστατικό του καφέ. Είναι επίσης μια πλούσια πηγή πολυφαινολών, φυτικών ενώσεων που βοηθούν στην προστασία των κυττάρων μας από βλάβες.

Μια τέτοια ένωση ονομάζεται χλωρογενικό οξύ και μελέτες υποδεικνύουν ότι αποτελεί ισχυρή άμυνα κατά της φλεγμονής, της κυτταρικής βλάβης και της μεταβολικής δυσλειτουργίας.

Για καλύτερα αποτελέσματα:

Προτιμήστε τον μαύρο καφέ όποτε είναι δυνατόν

Στόχος σας είναι να πίνετε 1-3 φλιτζάνια καφέ την ημέρα

Σταματήστε την καφεΐνη το αργότερο νωρίς το απόγευμα

Αφιερώστε χρόνο για να απολαύσετε τον καφέ σας

Ο καφές περιέχει επίσης μία μικρή δόση ινών, βασικό συστατικό για την υγεία του εντέρου. Δυστυχώς, οι περισσότεροι δεν παίρνουμε αρκετές ίνες, οι οποίες βοηθούν τη θρέψη του μικροβιώματος των συμβιωτικών βακτηρίων στο πεπτικό μας σύστημα. Εννοείται ότι ο καφές δεν είναι λόγος για να σταματήσετε να τρώτε φρούτα και λαχανικά.

Μέσα σε όλα αυτά, οι επιστήμονες προειδοποιούν: η ιδανική ποσότητα καφέ είναι οι τρεις κούπες την ημέρα. Η υπερβολική κατανάλωση καφέ μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.