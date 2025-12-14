Το... ελληνικό αντίο της Σλάβια στον Ζαφείρη - Πότε έρχεται στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ

Ο Χρήστος Ζαφείρης αγωνίστηκε με την φανέλα της Σλάβια Πράγας για τελευταία φορά το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στον αγώνα εναντίον της Γιαμπλόνετς και φεύγει με νίκη, καθώς η ομάδα του κέρδισε με 4-3.

Με αυτή την εμφάνιση ο Ζαφείρης αποχαιρέτησε τον σύλλογο που ανδρώθηκε και εξελίχθηκε, για να έρθει στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, όπου και θα ενταχθεί τις επόμενες ημέρες στις προπονήσεις του Δικεφάλου, με τον οποίο θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από την 1η Ιανουαρίου και μετά. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν όταν ο παρουσιαστής φώναξε από το μεγάφωνο: «Ο τελευταίος χορός», όταν έλεγε τις ενδεκάδες.

Ο διεθνής μέσος αντικαταστάθηκε στο 78' και αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο, «λυγίζοντας» στο αντίο του από έναν σύλλογο που αγαπήθηκε και αγάπησε πολύ. Η Σλάβια με την σειρά της, αποχαιρέτησε τον Ζαφείρη με μια δημοσίευση «ελληνικού» τόνου. Η δημοσίευση του συλλόγου είχε φωτογραφίες από πανηγυρισμούς του Ζαφείρη, με την λεζάντα των φωτογραφιών να αναφέρει στα ελληνικά την λέξη «Ευχαριστώ».