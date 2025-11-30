Γράφει 9 το βράδυ και το delivery χτυπάει πιο γρήγορα από τον απορροφητήρα. Στη σακούλα, το ίδιο project ξανά και ξανά: wings, bites, strips. Το τηγανητό κοτόπουλο, αυτό που κάποτε έμπαινε στο τραπέζι για «ψυχοθεραπεία», στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε καθαρό δείκτη αγοράς. Όχι lifestyle. Αγορά. Με κεφαλαίο Α.

Στην Ευρώπη, το fried chicken κρατά ήδη 21%+ της QSR ταχυφαγικής πίτας. Εδώ, απλώς δεν ακολουθεί. Προσπερνά. Η κατανάλωση ανεβαίνει 4% τον χρόνο, διπλάσια ταχύτητα από τον ευρωπαϊκό ρυθμό. Και η αξία των λιανικών πωλήσεων; Από 232,4 εκατ. ευρώ το 2021, στα 322,3 εκατ. ευρώ το 2024, με 60,8 εκατ. κιλά όγκο και 5,19% ετήσια άνοδο μόνο πέρυσι. Η άνοδος δεν ήρθε στο χαρτί. Ήρθε στην πόρτα. Με delivery.

Η εικόνα στην αγορά έχει κι ένα δεύτερο layer, που δεν αφορά συνταγές. Αφορά συνήθειες. Και οι συνήθειες περνούν από τις πλατφόρμες: efood, Wolt και BOX έχουν γίνει το σταθερό backend των αλυσίδων, το σημείο όπου η ζήτηση συναντά την κλίμακα. Δεν είναι απλώς κανάλι. Είναι βασικός δείκτης υγείας για κάθε brand που θέλει να κερδίσει το νεανικό κοινό.

Τζίρος με Gen Z πυξίδα

Jackaroo/ Facebook

Σε αυτόν τον χώρο, η Jackaroo πήρε θέση αθόρυβα αλλά γρήγορα. Χτίζοντας το δίκτυό της σε στρατηγικές «γειτονιές» της Αθήνας όπως Πανόρμου, Κυψέλη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι και περνώντας στη Θεσσαλονίκη με στόχο ένα σφιχτό μοντέλο: δέκα καταστήματα μέγιστο πανελλαδικά, όχι για έλλειψη φιλοδοξίας, αλλά για έλεγχο ταυτότητας.

Η εταιρεία λειτουργεί υπό τη Red Meat (60% Vivartia, 40% ιδρυτής Μιχάλης Μαντζουράνης), με τζίρο 23–25 εκατ. ευρώ το 2024, «οργανικά» και χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Στο χαρτοφυλάκιο της ίδιας εταιρείας τρέχουν παράλληλα το Krispy, το La Jacka και το Pizzaroo, concepts που χτίστηκαν με τη λογική της γρήγορης, στοχευμένης κατανάλωσης.

Η μεγάλη επανεκκίνηση με drive-through DNA

IMAGO

Απέναντι, η KFC δεν μιλά για επαναπροσδιορισμό. Τον κάνει. Ξεκίνησε από 8 καταστήματα το 2019 και έφτασε τα 22 το 2024 (17 στην Αττική, 3 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Πάτρα και 1 στη Λάρισα), ρίχνοντας συνολικά 15 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό και ποντάροντας πλέον στα «premium» σημεία με drive-through.

Στον Άλιμο, μια επένδυση 2 εκατ. ευρώ θα δώσει το τρίτο KFC drive-through της Αττικής. Προμηθευτής της αλυσίδας παραμένει η Αγγελάκης, ενώ ο τζίρος για το 2024 άγγιξε τα 45,5 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 8% από το 2023, με πρόβλεψη 7% ανάπτυξης για το 2025.

Περιφέρεια με άποψη και πρώτες ύλες ελληνικές

H αγορά έχει κι άλλες ιστορίες που λέγονται στο πεζοδρόμιο. Η Crats Fried Chicken του Πόλυ Σταγκίδη χτίζει σταθερά δύο καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εξαπλώνεται στον Εύοσμο και τη Χαριλάου, και μπαίνει στην Αττική (Νέα Σμύρνη, Κορυδαλλός, Περιστέρι σύντομα) με πιο εξωστρεφή ταυτότητα που περιλαμβάνει και το Crats Mexican.

Στο ίδιο street-food borderless αφήγημα, το John Wing της Pizza Fan άνοιξε δεύτερο κατάστημα στην Κυψέλη, βασισμένο σε ελληνικά deals τροφοδοσίας, με αποκλειστικό προμηθευτή την ΑΠΣΙ Πίνδος.

Το ράφι γράφει ιστορία εξίσου δυνατά με την κουζίνα

Και σαν να μην έφταναν τα «κανονικά» προϊόντα, το ψυγείο έχει γίνει επίσης front: οι κοτομπουκιές ανέβηκαν 15,8% σε αξία, το κατεψυγμένο κοτόπουλο 69%, δείχνοντας ότι το κοινό δεν ποντάρει μόνο στο φρέσκο, ποντάρει στο φθηνό και στο άμεσο. Γιατί, στην ελληνική αγορά, το 90% της κατανάλωσης καλύπτεται από εγχώρια παραγωγή και οι βασικοί παίκτες είναι καθαρά μερίδια: Πίνδος 32–33%, Νιτσιάκος 29% και Αμβροσιάδης 21%.



Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Όχι η διαφημιστική. Η πραγματική. Λίγο θορυβώδης, λίγο τραγανή, καθόλου γενική. Δεν σερβίρει μαθήματα. Σερβίρει νούμερα με angle, επιχειρήσεις με προθέσεις, και μια αγορά που κάνει pivot στο chicken γιατί το chicken κάνει pivot στους καταναλωτές της.