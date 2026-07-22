Το ελληνικό νησί που «σκαρφάλωσε» στην 4η θέση του κόσμου - Η μεγάλη διάκριση από την Expedia

Μία ακόμη σημαντική διεθνής διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική που αναπτύσσει η Σύρος στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, καθώς το ελληνικό νησί κατατάχθηκε στην 4η θέση παγκοσμίως στη νέα λίστα «2026 Island Hot List» της Expedia.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, η Σύρος σημείωσε αύξηση 60% στο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας μία από τις σημαντικότερες ανόδους στη διεθνή τουριστική ζήτηση.

Η λίστα της Expedia και τα στοιχεία για τη Σύρο

Η συγκεκριμένη κατάταξη δεν αποτελεί αξιολόγηση συντακτών ή ταξιδιωτικών περιοδικών. Βασίζεται στην ανάλυση εκατομμυρίων αναζητήσεων για αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Expedia σε όλες τις διεθνείς αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται στην παγκόσμια τουριστική ζήτηση και αναδεικνύουν τους προορισμούς που συγκεντρώνουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες.

Η Expedia χαρακτηρίζει τη Σύρο ως τον ιδανικό προορισμό για «Cuisine & Charm», αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο συνδυασμό γαστρονομίας, πολιτισμού, αρχιτεκτονικής, αυθεντικότητας και ποιοτικών εμπειριών που προσφέρει.

Παράλληλα, προτείνει το νησί ως μία ξεχωριστή εναλλακτική επιλογή απέναντι στους πιο πολυσύχναστους προορισμούς των Κυκλάδων.

Eurokinissi

Η νέα αυτή διεθνής αναγνώριση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά σημαντικών δημοσιευμάτων και αφιερωμάτων που έχουν φιλοξενηθεί το τελευταίο διάστημα σε κορυφαία μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού.

Αποτελεί, σύμφωνα με τον Δήμο, ακόμη μία ένδειξη ότι η σταθερή στρατηγική εξωστρέφειας, η φιλοξενία διεθνών δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών συντακτών, η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, οι συνεργασίες με φορείς του τουρισμού και η συστηματική προβολή της Σύρου στις διεθνείς αγορές ενισχύουν ουσιαστικά την αναγνωρισιμότητα του προορισμού.

«Η Σύρος αποκτά ολοένα και πιο δυναμική παρουσία»

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης διάκρισης, τονίζοντας πως βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για το νησί.

«Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για τη Σύρο. Η τέταρτη θέση παγκοσμίως και η αύξηση κατά 60% στις αναζητήσεις αποτελούν μια ισχυρή επιβεβαίωση ότι το νησί μας αποκτά ολοένα και πιο δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές», δήλωσε.

Eurokinissi

Όπως πρόσθεσε, τα τελευταία χρόνια ο Δήμος εργάζεται «με σχέδιο και συνέπεια», επενδύοντας στην εξωστρέφεια, στις συνεργασίες με διεθνή μέσα ενημέρωσης και στην ανάδειξη της αυθεντικής ταυτότητας της Σύρου.

«Η αναγνώριση αυτή ανήκει σε όλους όσοι συμβάλλουν καθημερινά στην εικόνα του νησιού μας: στους επαγγελματίες του τουρισμού, στους ανθρώπους της φιλοξενίας, στους φορείς και στους κατοίκους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ώστε η αυξανόμενη διεθνής προβολή να μεταφράζεται σε ποιοτικό, βιώσιμο τουρισμό και σε ουσιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία και την κοινωνία της Σύρου», κατέληξε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ