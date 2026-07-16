Το... ενδιαφέρον της Άγκυρας για τις ελληνικές κάλπες και μια τουρκική παροιμία

Ακούω πολλά και κάποιος μου μετέφερε πως η Άγκυρα επιθυμεί την προσοχή της Αθήνας ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών και κυρίως ενόψει μίας διαγραφόμενης παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου. Και είναι αναμενόμενο, γιατί και στις δύο πλευρές υπάρχει ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση της ρητορικής γύρω από τα ελληνοτουρκικά.

Έμαθα πως τουρκικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως η γειτονική χώρα αποτελεί διαχρονικά ένα ζήτημα που επανέρχεται στον πολιτικό διάλογο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών συχνά μετατρέπονται σε πεδίο αντιπαράθεσης.

«Παρακολουθούμε όσα συμβαίνουν», λένε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της ελληνικής προεκλογικής συζήτησης από κόμματα της δεξιάς, και κυρίως της ακροδεξιάς, με στόχο ενίσχυση της πολιτικής τους ατζέντας.

Οι ίδιες πηγές εκφράζουν την ελπίδα ότι η Τουρκία δεν θα αποτελέσει ξανά εργαλείο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, επισημαίνοντας την ανάγκη για προσεκτικούς χειρισμούς.

Ελπίζουμε ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιηθεί στην προεκλογική περίοδο. Χρειάζεται προσοχή, καθώς δηλώσεις και κινήσεις που αυξάνουν την ένταση μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στις σχέσεις των δύο χωρών, φέρεται να λένε.

Ωστόσο, όπως θα έλεγε κανείς, «δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις». Γιατί ευχή μου είναι προφανωέ να υπάρχει αυτοσυγκράτηση στην Ελλάδα αλλά και στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου.

Ίσως και μια τουρκική παροιμία να αποδίδει το μήνυμα: «İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır». Σε μετάφραση; Πρώτα να κοιτάς τον εαυτό σου και μετά να κρίνεις τον απέναντι…