Ελλάδα Κλοπές Απάτη ΔΕΔΔΗΕ

Το έπαιζαν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ για να αρπάξουν τα κοσμήματα ηλικιωμένης

Βίντεο από τη στιγμή που ο απατεώνας αρπάζει τη σακούλα με τα πολύτιμα αντικείμενα - Φοβήθηκα για το σπίτι μου λέει η 68χρονη.

Αρχείου FREEPIK
Αρχείου FREEPIK
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Κλοπή με δράστες που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε στην Αθήνα. Συγκεκριμένα μια 68χρονη συνταξιούχος λογίστρια έπεσε θύμα απατεώνων που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα του κινδύνου έκρηξης, έπεισαν το θύμα να τοποθετήσει τα κοσμήματά της σε μια σακούλα για να τα «προστατέψει».

Στη συνέχεια συνεργός τους έπαιρνε τη σακούλα από κεντρικό σημείο της Αθήνας, κοντά στη ΓΑΔΑ, ενώ το θύμα βρισκόταν υπό εκβιασμό στο τηλέφωνο.

Το Star εξασφάλισε βίντεο από τη στιγμή που ο απατεώνας αρπάζει την σακούλα με τα κοσμήματα της λογίστριας. «Μου είπε να τα τυλίξω σε αλουμινόχαρτο και να τα βάλω σε σακούλα. Φοβήθηκα για το σπίτι μην κάνει έκρηξη, όπως μου είπε», ανέφερε η 68χρονη.



«Άφησα την σακούλα και ήρθε ένας νεαρός, πήρε την σακούλα και διέσχισε την Λεωφόρο Αλεξάνδρας».

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