To επετειακό iPhone ίσως έρθει με οθόνη 7 ιντσών

Η Apple φέρεται να προετοιμάζει μια μεγάλη ανασχεδίαση για το iPhone που θα σηματοδοτήσει τα 20 χρόνια από την πρώτη παρουσίαση του μοντέλου, με τις τελευταίες διαρροές να κάνουν λόγο ακόμη και για οθόνη 7 ιντσών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συσκευή αναμένεται να κυκλοφορήσει ως iPhone 20 και να αποτελέσει τη ναυαρχίδα μιας νέας σχεδιαστικής κατεύθυνσης για τη σειρά Pro.



Τι δείχνουν οι διαρροές

Ο γνωστός tipster Digital Chat Station αναφέρει ότι η Apple δοκιμάζει εσωτερικά πάνελ 6,96 ιντσών, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν εμπορικά ως οθόνες 7 ιντσών. Αν επιβεβαιωθεί, το μοντέλο θα γίνει το μεγαλύτερο iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, χωρίς όμως να αλλάξει δραματικά τις αναλογίες του σώματος, καθώς οι διαρροές μιλούν για την ίδια αναλογία πλευρών με το τωρινό Pro Max. Με απλά λόγια, η αύξηση του μεγέθους φαίνεται να προέρχεται κυρίως από ακόμα πιο λεπτά περιθώρια οθόνης και όχι από μια ριζικά πιο «φαρδιά» συσκευή.



Νέα σχεδιαστική κατεύθυνση

Πέρα από το μέγεθος της οθόνης, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η Apple ετοιμάζει ένα μοντέλο με edge-to-edge quad-curved display, δηλαδή με καμπύλωση και στις τέσσερις πλευρές του panel. Παράλληλα, γίνεται λόγος για πλήκτρα solid-state, Face ID κάτω από την οθόνη και βελτιωμένη προστασία Ceramic Shield στα πλαϊνά. Οι φήμες όμως δεν σταματούν στην οθόνη. Οι αναφορές μιλούν επίσης για μπαταρίες έως 6.000 mAh και υποστήριξη αντίστροφης ασύρματης φόρτισης, κάτι που θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο τον premium χαρακτήρα της συσκευής. Σε συνδυασμό με το πλήρως ανανεωμένο design, το iPhone αυτό φαίνεται ότι θα στοχεύει να λειτουργήσει ως ορόσημο, αντίστοιχο με ό,τι είχε συμβεί με το iPhone X στην 10η επέτειο.



Πότε θα το δούμε

Παρότι οι διαρροές έχουν ήδη ανάψει τη συζήτηση, το επίσημο λανσάρισμα αναμένεται να έρθει το 2027, όταν η Apple θα γιορτάσει τα 20 χρόνια του iPhone. Μέχρι τότε, η εταιρεία αναμένεται να δοκιμάσει πολλαπλά πρωτότυπα και να «κλειδώσει» τον τελικό σχεδιασμό αρκετά αργότερα. Για την ώρα, το μόνο βέβαιο είναι ότι η επετειακή συσκευή ήδη δημιουργεί προσδοκίες για το μεγαλύτερο redesign των τελευταίων ετών.