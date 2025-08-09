Το epic fail του Ευτύχη Μπλέτσα: Η κολώνα που… δεν άντεξε και έγινε viral - Η δημόσια συγγνώμη του

Μια απρόσμενη –και ξεκαρδιστική– στιγμή χάρισε ο Ευτύχης Μπλέτσας στο κοινό του, όταν κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στον Εύοσμο, δοκίμασε να… ισορροπήσει πάνω σε μια κολώνα. Η σκηνή εκτυλίχθηκε ενώ ο παρουσιαστής ετοίμαζε τον ήχο και το πλάνο, όμως η κολώνα είχε άλλα σχέδια: λύγισε, κατέρρευσε και παρέσυρε μαζί της τον Ευτύχη.

Το ατυχές περιστατικό, που ευτυχώς δεν είχε τραυματισμούς, καταγράφηκε στην κάμερα και δεν άργησε να γίνει viral στα social media. Το χιούμορ του Ευτύχη έσωσε την κατάσταση· αμέσως μετά το «μπαμ» ακούστηκε να λέει γελώντας: «Έκανα βλακεία!», ενώ ξανασήκωνε την κολώνα και επιχειρούσε να συνεχίσει το γύρισμα σαν να μη συνέβη τίποτα.

Δείτε εδώ τη δημόσια συγγνώμη του:

Έκανα ζημιά ζητώ συγνώμη pic.twitter.com/ZVoE6XVhlW — Ευτύχης Μπλέτσας (@ftbletsas) August 8, 2025

Στα σχόλια των χρηστών, επικράτησε πανδαιμόνιο: άλλοι έβαλαν κλασικά memes τύπου «fail compilation», άλλοι τον παρότρυναν να το εντάξει επίσημα στην εκπομπή του. Δεν έλειψαν και όσοι εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι ο παρουσιαστής αντιμετώπισε το συμβάν με απόλυτη ψυχραιμία και αυτοσαρκασμό.

Το περιστατικό θυμίζει πόσο εύκολα ένα στιγμιαίο λάθος μπορεί να μετατραπεί σε περιεχόμενο που ταξιδεύει παντού μέσα σε λίγες ώρες. Και, στην περίπτωση του Ευτύχη Μπλέτσα, οι προβολές εκτοξεύτηκαν, η δημοφιλία του στα social πήρε «φωτιά» και όλοι πλέον μιλούν για την… ανθεκτικότητα (ή μάλλον την έλλειψη αυτής) της επίμαχης κολώνας.

Μπορεί για τον ίδιο να ήταν μια στιγμή αμηχανίας, για το internet όμως ήταν άλλο ένα epic fail που θα θυμόμαστε για καιρό.