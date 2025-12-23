ΠΑΟΚ: Το επικό Χριστουγεννιάτικο τρέιλερ με... παππού Τάισον, Σκιαδαρέση και Μαυρόπουλο (vid)

Ο ΠΑΟΚ έχει καθιερώσει κάθε χρόνο το Christmas Project, το οποίο γίνεται όλο και καλύτερο και πιο έξυπνο. Οι άνθρωποι του δικεφάλου κάνουν κάθε χρόνο καλή δουλειά, με έξυπνες ιδέες και με παίκτες και ηθοποιούς να δίνουν... ρεσιτάλ προσφέροντας γέλιο και ευχές για τα Χριστούγεννα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε το τρέιλερ της φετινής Χριστουγεννιάτικης ταινίας, με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση και πάλι πρωταγωνιστή σε ρόλο επιστήμονα, τον γνωστό ηθοποιό Δημήτρη Μαυρόπουλο, με την παράστασή να κλέβει όμως ο... παππούς Τάισον.

Η ταινία του Δικεφάλου θα κυκλοφορήσει αύριο (24/12), στην οποία συμμετέχουν αρκετοί παίκτες του Λουτσέσκου ψάχνοντας μία βαλίτσα στην Θεσσαλονίκη.

Δείτε το τρέιλερ: