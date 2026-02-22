Το έριξε στο ζεϊμπέκικο η Άννα Διαμαντοπούλου: «Στην Κοζάνη διδάσκουμε Απόκριες…»

Στον τόπο καταγωγής της, την Κοζάνη, βρέθηκε για τις Απόκριες η Άννα Διαμαντοπούλου και δεν παρέλειψε να μοιραστεί στα social media ορισμένα στιγμιότυπα από τις χορευτικές της δεξιότητες.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο το βράδυ του Σαββάτου (21/2) όπου χόρεψε ζεϊμπέκικο και βρέθηκε σε χαρούμενες στιγμές με αγαπημένα της πρόσωπα.

Στο βίντεο που ανέβασε, φαίνεται να χορεύει στο ρυθμό του τραγουδιού «Πρώτη Φορά» του Μίμη Πλέσσα.

«Στην Κοζάνη τις Απόκριες δεν τις ζούμε… τις διδάσκουμε. Από την Ντίνα στις Τζιτζιφιές μέχρι την Αυστραλία. Καλές Απόκριες σε όλους», έγραψε στην ανάρτησή της.