Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο καταπολεμά την παχυσαρκία

Η προσθήκη εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στη διατροφή φαίνεται πως έχει σημαντικές επιδράσεις στον εγκέφαλο και τον μεταβολισμό, τουλάχιστον σύμφωνα με νέα μελέτη (Nutritional Neuroscience) σε παχύσαρκους αρουραίους. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ζώα που έπαιρναν καθημερινά μικρή ποσότητα εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, εμφάνιζαν λιγότερη φλεγμονή σε κρίσιμη περιοχή του εγκεφάλου, ενώ ταυτόχρονα απέφευγαν την υπερβολική αύξηση βάρους.

Όπως αναφέρεται στο PsyPost, η συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, ο υποθάλαμος, λειτουργεί ως «κέντρο ελέγχου» για την πείνα, τον κορεσμό και τον ενεργειακό μεταβολισμό. Όταν αυτό το σύστημα δυσλειτουργεί, η παχυσαρκία γίνεται πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Παρότι πρόκειται για πειράματα σε ζώα, τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι το αγνό ελαιόλαδο δεν είναι μόνο γευστικό, αλλά έχει πραγματική βιολογική επίδραση στις διαδικασίες που σχετίζονται με την επιβάρυνση του οργανισμού από δίαιτες πλούσιες σε λίπος.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες κατηγορίες ελαιολάδου γιατί παράγεται αποκλειστικά με μηχανικά μέσα, χωρίς χημική επεξεργασία, και πρέπει να διατηρεί πολύ χαμηλή οξύτητα και άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Έτσι κρατά ανέπαφους τους φυσικούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες του καρπού και ιδιαίτερα τις πολυφαινόλες, ουσίες που έχουν συνδεθεί με αντιφλεγμονώδη δράση. Σε αντίθεση, το κοινό ελαιόλαδο συχνά προέρχεται από μίξη εξευγενισμένων ελαίων με μικρή ποσότητα παρθένου για βελτίωση της γεύσης, γεγονός που μειώνει τα πολύτιμα συστατικά του. Γι’ αυτό και το εξαιρετικό παρθένο προτιμάται ωμό στη σαλάτα ή στο πιάτο, ενώ το κοινό χρησιμοποιείται περισσότερο σε μαγειρεμένα φαγητά.

Πώς έγινε το πείραμα

Στο πείραμα συμμετείχαν νεαροί αρουραίοι Wistar, ένα είδος εργαστηριακού ζώου που χρησιμοποιείται συχνά σε μελέτες μεταβολισμού. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες: μια ομάδα με κανονική τροφή, μία με κανονική τροφή εμπλουτισμένη με ελαιόλαδο, μία με δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος και μία που λάμβανε και παχυντική τροφή και καθημερινή δόση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Η ποσότητα λαδιού ήταν αναλογική με το βάρος τους, ώστε να διατηρηθεί σταθερή η δοσολογία. Η μελέτη κράτησε κάποιες εβδομάδες, διάστημα αρκετό για να εμφανιστούν μεταβολικές αλλαγές, ενώ οι ερευνητές παρακολούθησαν τόσο τη συμπεριφορά των ζώων ως προς την πείνα και τον κορεσμό όσο και τις βιοχημικές παραμέτρους στο αίμα και στους ιστούς.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Όπως αναμενόταν, τα ζώα που κατανάλωναν την πλούσια σε λιπαρά δίαιτα παρουσίασαν ταχεία αύξηση βάρους και σημάδια μεταβολικής επιβάρυνσης. Ωστόσο, εκείνα που λάμβαναν επιπλέον εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο δεν πάχυναν το ίδιο και εμφάνισαν μειωμένη φλεγμονή στον υποθάλαμο. Παράλληλα, σημειώθηκαν βελτιώσεις σε δείκτες που σχετίζονται με τον μεταβολισμό της γλυκόζης και την αίσθηση κορεσμού. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν πως το ελαιόλαδο μπορεί να δρα προστατευτικά έναντι των αρνητικών συνεπειών μιας ανθυγιεινής διατροφής, πιθανώς επειδή τα φυσικά αντιοξειδωτικά του περιορίζουν τη φλεγμονή σε κρίσιμα νευρικά κυκλώματα που ρυθμίζουν την όρεξη.

Το συμπέρασμα της ομάδας ήταν ότι η προσθήκη εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου σε μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των συνεπειών της παχυσαρκίας, βελτιώνοντας τόσο την εγκεφαλική λειτουργία όσο και τον μεταβολισμό. Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα προέρχονται από πειραματόζωα, και γι’ αυτό απαιτούνται μελέτες σε ανθρώπους πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Παρόλα αυτά, η έρευνα προσθέτει ακόμα ένα «λιθαράκι» στις επιστημονικές ενδείξεις που συνδέουν την κατανάλωση αγνού ελαιολάδου με καλύτερη υγεία.