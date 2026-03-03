Το excel της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Τα επόμενα 24ώρα – όταν και εάν καταλαγιάσει ο θόρυβος από τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ιράν – αναμένεται η ενεργοποίηση της επόμενης φάσης της Συνταγματικής Αναθεώρησης από την πλευρά της πλειοψηφίας.

Όπως είχε ανακοινώσει εξ αρχής ο πρωθυπουργός, έως τα τέλη Φεβρουαρίου η τριανδρία Γεραπετρίτης – Στυλιανίδης – Κουτνατζής θα συγκέντρωναν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα υπό αναθεώρηση άρθρα.

Ακολούθως, αυτές πρόκειται να ενσωματωθούν σε ένα excel ανά άρθρο προκειμένου να τύχουν της απαιτούμενης επεξεργασίας, ώστε έως τα τέλη του Μαρτίου να έχει αποκρυσταλλωθεί η εισήγηση του κυβερνώντος κόμματος επί της οποίας θα γίνει και η τελική συζήτηση ανάμεσα σε αυτό και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Από την επόμενη εβδομάδα, εξάλλου, θα πρέπει να αναμένεται και μία σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την οποία αναμένεται να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την αναθεωρητική διαδικασία. Αυτό, πάντως, που φαίνεται πως είναι ξεκάθαρο σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH είναι πως δεν τίθεται ζήτημα κατάργησης του όρκου του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά ούτε και διαχωρισμού Κράτους – Εκκλησίας, όπως γράφτηκε τις προηγούμενες ημέρες.