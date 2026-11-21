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Με το δεξί ξεκίνησε την τηλεοπτική του πορεία το «Extreme Makeover: Home Edition», που έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 στον ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Σπύρο Σούλη.

Το νέο πρόγραμμα κατάφερε από την πρώτη του κιόλας προβολή να βρεθεί στην κορυφή της τηλεθέασης στην prime time, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό το «Extreme Makeover: Home Edition» σημείωσε μέσο όρο 14,9%, με τη σειρά «Φόνοι στο Καμπαναριό» να ακολουθεί σε μικρή απόσταση, συγκεντρώνοντας 14,4%.

Στο γενικό σύνολο, η διαφορά ήταν μεγαλύτερη, καθώς το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 κατέγραψε 18%, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Μπλε Ώρες» με 15,7%.

Η πρεμιέρα του «Extreme Makeover: Home Edition» εξασφάλισε έτσι διπλή πρωτιά για τον ΑΝΤ1, σε μια βραδιά με αρκετές επιλογές για το τηλεοπτικό κοινό.

Τηλεθέαση prime time: Τα ποσοστά στο δυναμικό κοινό

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Extreme Makeover Home Edition – 14,9%

Φόνοι στο καμπαναριό – 14,4%

Δύο Μαύρα Πουκάμισα – 8%

Dragons’ Den – 7,6%

1% Club – 7,6%

Μπλε Ώρες – 7,3%

Τηλεθέαση prime time: Τα ποσοστά στο γενικό σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Extreme Makeover Home Edition – 18%

Μπλε Ώρες – 15,7%

Φόνοι στο καμπαναριό – 12,7%

Δύο Μαύρα Πουκάμισα – 12,2%

Dragons’ Den – 8,5%

1% Club – 7%

Τα ποσοστά αποτυπώνουν ένα ιδιαίτερα θετικό ξεκίνημα για το «Extreme Makeover: Home Edition», το οποίο κατάφερε στην πρώτη του εμφάνιση να επικρατήσει απέναντι στον ανταγωνισμό και στις δύο βασικές κατηγορίες τηλεθέασης.