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Το έξυπνο κόλπο για να διατηρείς ένα κομμένο λεμόνι φρέσκο και ζουμερό

Ένα κομμένο λεμόνι μπορεί να χάσει γρήγορα τη φρεσκάδα του, όμως ένας σωστός τρόπος αποθήκευσης κάνει τη διαφορά.

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Σχεδόν σε κάθε κουζίνα υπάρχει η στιγμή που μια συνταγή απαιτεί μόνο λίγες σταγόνες χυμού ή μερικές φέτες λεμονιού. Μπορεί να χρησιμοποίησες μέρος του για μια μαρινάδα, να πρόσθεσες λίγη οξύτητα σε ένα φαγητό ή να αξιοποίησες μόνο τη φλούδα του σε κάποιο γλυκό. Το υπόλοιπο όμως συχνά καταλήγει στο ψυγείο χωρίς δεύτερη σκέψη.

Το πρόβλημα είναι ότι ένα κομμένο λεμόνι αρχίζει να χάνει την υγρασία του αρκετά γρήγορα όταν εκτίθεται στον αέρα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να στεγνώσει, να χάσει τη φρεσκάδα του και να αλλοιωθεί η γεύση του, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα σκουπίδια πριν προλάβει να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Η σωστή αποθήκευση μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά, βοηθώντας το λεμόνι να διατηρήσει τα υγρά του, το άρωμα και τη χαρακτηριστική του γεύση για περισσότερο χρόνο. Είτε έχεις μισό λεμόνι, είτε φέτες ή κομμάτια έτοιμα για χρήση, υπάρχουν απλές λύσεις που μπορούν να περιορίσουν τη σπατάλη τροφίμων και να το κρατήσουν φρέσκο για την επόμενη φορά.

Δες πώς μπορείς να διατηρήσεις το λεμόνι σου ζουμερό και έτοιμο για χρήση για περισσότερες ημέρες

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